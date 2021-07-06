За традицією, вони розпочалися з хвилини мовчання — вшанування пам’яті військових моряків, які ціною власного життя захистили Батьківщину від російської агресії.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ВМС ЗСУ поступово стають потужною силою, яка поєднує професійну майстерність, високий моральний дух особового складу, ефективне озброєння й техніку. А в умовах російської збройної агресії боєздатні Військово-Морські сили залишаються однією з найголовніших складових обороноздатності й безпеки України й важливим чинником воєнно-політичної стабільності в Чорноморському регіоні.

Протягом останніх років відбулося реформування органів військового управління флоту за стандартами НАТО, повідомляє Офіс Президента. «Україна разом із США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти з оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу», — наголосив Верховний головнокомандувач.

Так, військово-морська база «Схід» у Бердянську на північно-західному узбережжі Азовського моря нарощує спроможності й активно розбудовує свою інфраструктуру, а корабельний склад ВМС на Азові посилено ще двома бойовими катерами.

А в порту Південний на Чорноморському узбережжі формують інфраструктуру для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, там базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення — щонайменше три таких катери, які зараз проходять модернізацію в США.

«Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів «Марк-6», — додав Президент.

Він також наголосив, що успішним є рух з посилення нашої морської авіації. Незабаром очікуємо отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них уже завершують підготовку в Турецькій Республіці. Також там закладено перший корпус сучасного корвета для ВМС України. Його буде добудовано на українській верфі до кінця 2023 року.

Триває активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту і завдяки вітчизняним зразкам озброєння та військової техніки. Успішно завершено державні випробовування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс «Нептун».

«Особовий склад наших Військово-Морських сил спільно з воїнами країн-партнерів продовжує злагоджено нарощувати морську міць під час міжнародних навчань «Сі Бриз-2021». Цьогоріч вони наймасштабніші за всю історію існування», — зауважив Володимир Зеленський. І додав, що вони демонструють єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються в Чорноморському регіоні через агресивні дії Російської Федерації.

З нагоди свята Президент вручив державні нагороди військовим морякам.

Глава держави також піднявся на борт патрульного катера «Слов’янськ» та спостерігав за демонстраційним прольотом повітряної колони за участю військових гелікоптерів, літаків Ан-26 та Су-25 Збройних сил України, а також конвертопланів Bell V-22 Osprey морської піхоти США. А на борту катера Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих моряків.

Побував Президент і на борту есмінця «Росс» військово-морських сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз-2021». Він ознайомився з обладнанням і озброєнням судна та поспілкувався з командувачем 6-го флоту військово-морських сил США віцеадміралом Юджином Блеком.

Володимир Зеленський назвав символічним, що в один день відзначають День ВМС України й День незалежності США, і привітав американський народ із цим надзвичайно важливим святом.

«Я вважаю, що ці дві події пов’язані між собою. Адже сьогодні Україна обстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо набагато впевненіше та успішніше захищати нашу незалежність», — зазначив глава української держави.

У святкових заходах також взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду. «В Одесі разом із Президентом взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. У шторм і в штиль вони гідно несуть службу на захисті України. Дякуємо всім морякам та офіцерам Військово-Морських сил ЗСУ за героїзм і мужність в обороні нашої країни. Пам’ятайте: хоч яким би було бурхливим попереду море, за вашими спинами — народ, який вірить у вас. Вітаю з професійним святом! Нехай вітрила завжди наповнює вітер удачі», — поділився враженнями від перебування в Одесі очільник уряду на своїй сторінці у фейсбуці.

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«Урядового кур’єра»