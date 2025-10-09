У вівторок Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, на якій головною темою стало відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах, що постраждали від російських атак.

Уряд спрямував додаткові 1,5 мільярда гривень на захист об’єктів енергетики у прифронтових областях. Сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який заплановано збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі: збільшення запасів газу та забезпечення населення.

Найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Уряд уже затвердив мораторій на відключення від енергопостачання споживачів у прифронтових громадах.

Глава держави доручив до кінця тижня підготувати доповідь про підвищення зарплат учителів, щоб рішення, ухвалені раніше, запрацювали 2026 року.

Окремо Президент акцентував на важливості підтримки внутрішньо переміщених осіб та очікує від урядовців конкретних пропозицій щодо цих питань наприкінці цього тижня.

Про ухвалені рішення Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 7 жовтня: «Говорив сьогодні і з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Учора на Ставці ми вирішили спрямувати додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові, передусім прикордонні наші області. Усе це вже виконується. Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення — те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є. Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом».

Джерела: Офіс Президента

