Через зростання кількості недужих на коронавірусну хворобу дедалі більше регіонів, на жаль, потрапляють до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки. Уряд розуміє, що посилення карантинних обмежень істотно впливає на можливість людей працювати у певних галузях, а також на роботу підприємств. Тому за дорученням Президента буде запроваджено грошові виплати й підтримку підприємців за аналогією з тією, яку вони отримували взимку. На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Розроблено комплекс заходів з підтримки людей та бізнесу, які реалізовуватимуть у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень в «червоних» зонах, по 8 тисяч гривень.

«Ми очікуємо, що місцеві органи самоврядування запровадять додаткові виплати для підтримки підприємців та їхніх співробітників. Це буде правильно й відповідально», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що в межах ініціативи першої леді з реформування системи шкільного харчування 2020 року було розпочато зміну нормативної бази. За наказами МОЗ та Мінекономіки було затверджено оновлений Санітарний регламент і нові Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної та середньої освіти. Нині процес осучаснення триває. Тож уряд підтримав проєкт постанови про затвердження норм і порядку організації харчування в закладах освіти й дитячих закладах оздоровлення і відпочинку.

«Це важливий крок до здорового й безпечнішого харчування наших дітей», — наголосив Прем’єр.

ЦНАП — у кожну громаду

Глава уряду наголосив на важливості реальної та плідної співпраці між центральною й місцевими владами. Це стосується і людей, і бізнесу, і спільних проєктів з розвитку регіонів. Тож на засіданні Кабміну було затверджено порядок і умови надання субвенцій місцевим бюджетам на розвиток центрів адміністративних послуг.

«Маємо чітке й досить амбітне завдання: аби за два-три роки в кожній громаді постав такий ЦНАП. І люди могли б швидко та зручно отримувати державні послуги. Тому цьогоріч ми надали 231 мільйон гривень на розвиток цих центрів», — поінформував Денис Шмигаль.

У межах реформи з децентралізації уряд затвердив рішення передати у власність громад 10 майнових комплексів державних закладів професійно-технічної освіти в Одеській, Сумській, Львівській, Запорізькій, Хмельницькій, Донецькій та Луганській областях. Загалом у цих областях передбачено передати 16 таких комплексів.

Триває робота за програмою «Велике будівництво». Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення, яке дасть змогу використовувати залишки субвенції на капітальний ремонт доріг у місті Каневі. Було розглянуто проєкт акта, який дасть змогу використати кошти на ремонт доріг, залучені торік під державні гарантії. Їх буде спрямовано на ремонт у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Ціна на електроенергію залишиться незмінною

Важливі питання тарифів, розвитку енергетичних ринків і конкуренції на них.

«Уряд працює над тим, щоб українці отримували справедливі платіжки, а на енергоринках не було монополізму й зловживань», — наголосив очільник уряду. Тож Кабмін ухвалив рішення, що вартість електроенергії для українських споживачів залишається без змін, тобто 1,68 гривні за кіловатгодину. НАЕК «Енергоатом» постачатиме електроенергію для споживачів за пільговою ціною. Уряд дозволив компанії повноцінно працювати на ринку, що надасть їй змогу отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізацій та безпечного функціонування АЕС.

Прем’єр-міністр нагадав, що у квітні 35-ті роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

«Маємо не забувати про цю трагедію та сприяти перетворенню зони на екологічно нейтральну територію», — зазначив він. Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення, за яким у межах держбюджету спрямують майже 1,4 мільярда гривень на продовження зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» та всієї зони відчуження на екологічно безпечну зону.

Денис Шмигаль зауважив, що минулого тижня Міністерство фінансів публічно звітувало про виконання державного бюджету за 2020 рік. Він підкреслив найпозитивніші моменти, серед яких перевиконання дохідної частини бюджету на 54 мільярди гривень, початок змін у податковій службі й на митниці, підсумки яких уже помітно.

«Завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит держбюджету з 7,5% ВВП до 5,3%. І це дало змогу підвищити мінімальну заробітну плату й зарплати всім лікарям, провести індексацію пенсій та значним чином підтримати бізнес і економіку», — зазначив очільник уряду.

Якщо порівняти з іншими європейськими країнами, то нам вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулося в більшості з них. А надто, якщо порівняємо із кризою ВВП 2009 року, коли падіння сягнуло 15%. Нині цей показник майже вчетверо менший. І це добрий показник.

На переконання Прем’єра, велика заслуга в тому, що торік Україна доволі м’яко пройшла цю кризу, у якісній державній підтримці економіки. Тож відповідно до законодавства, уряд затвердив Звіт про виконання бюджету за 2020 рік і передасть його на розгляд у Верховну Раду, Президентові й Рахунковій палаті.

План діяльності уряду 2021

Денис Шмигаль нагадав, що в березні 2020 року уряд ухвалив Національну економічну стратегію до 2030 року. За його словами, це фундаментальний документ, який розробляли у співпраці із сотнями експертів, із залученням бізнесу, асоціацій та науковців. Вкрай важливо, що країна вперше отримала стратегічний документ високої якості. Це дає передбачуваність і зрозумілість діям уряду. Кабінет Міністрів розглянув і затвердив План дій уряду на 2021 рік. «Цей документ синхронізовано з планом законодавчих ініціатив парламенту і також там записані ті концептуальні речі, які окреслено у НЕС», — пояснив він.

Прем’єр-міністр поінформував, що загалом цей план містить 750 пунктів, і за кожним з них є відповідальні, терміни виконання і стратегічна мета. Він звернувся до кожного міністра із проханням протягом наступного тижня публічно розповісти українцям про план дій у межах своєї компетенції.