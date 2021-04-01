Кабінет Міністрів доопрацює основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням підсумків обговорення й затвердить їх у двотижневий термін. Про це йдеться у введеному в дію главою держави рішенні Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки» для задоволення потреб національної безпеки і оборони.

Офіс Президента інформує, що уряд має забезпечити фінансування державного оборонного замовлення на нинішній рік у повному обсязі, не припускаючи зменшення видатків держбюджету, й пріоритетних проєктів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке слід здійснювати тільки за рахунок загального фонду держбюджету. У тримісячний термін після затвердження умов надання держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками) Кабмін має забезпечити укладення держзамовниками держконтрактів з оборонного замовлення.

Потрібно автоматизувати процедуру формування й виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Необхідно забезпечити безперервність середньострокового планування шляхом розроблення відповідних документів у напрямах нацбезпеки і оборони на період до 2026 року, затвердивши у місячний термін державні цільові програми розвитку озброєння та військової техніки, реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу та створення й освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії.

Кабінет Міністрів має забезпечити впровадження механізмів недопущення необґрунтованого перегляду основних показників державного оборонного замовлення впродовж поточного року, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У рішенні зазначено, що уряд має забезпечити розроблення й схвалення проєкту закону про держбюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статей, пов’язаних із гарантуванням національної безпеки і оборони країни.

Держзамовники з оборонного замовлення мають забезпечити його виконання цього року. Вони мають забезпечити укладення довгострокових контрактів з підприємствами оборонно-промислового комплексу країни на розроблення й виробництво озброєння, військової та спеціальної техніки за номенклатурою і в обсягах, визначених основними показниками держоборонзамовлення на 2021—2023 роки, і забезпечити закупівлю за імпортом озброєння й військової техніки, виробництво яких не налагоджено в нашій країні.

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