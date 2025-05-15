На заході у Брюсселі було представлено понад 100 європейських і 30 українських компаній та асоціацій

Днями у Брюсселі відбувся Другий форум оборонної промисловості Україна — ЄС (DFNC2: EU Edition). Захід, який організував Європейський Союз, приймав комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним. У форумі взяли участь високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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Форум, який відбувся за підтримки польського головування в Раді ЄС та Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (ASD), мав на меті посилити співпрацю між оборонною промисловістю України і ЄС, щоб допомогти Україні отримати необхідне для захисту та краще задовольнити українські оборонні й промислові потреби.

Форум DFNC2: EU Edition зібрав понад 500 учасників, зокрема урядовців європейських країн та ЄС. Було представлено понад 100 європейських компаній та асоціацій, понад 30 українських компаній та організацій. Загалом у заході взяли участь представники майже 20 країн. Конференція високого рівня та бізнес-зустрічі стали платформою для діалогу й потенційної співпраці зокрема між малими і середніми підприємствами.

Захід допоміг визначити конкретні ініціативи щодо співпраці та інновацій, заохочення спільних закупівель і шлях для потенційних флагманських проєктів між оборонними підприємствами ЄС та України. Тісніша співпраця між оборонними компаніями сприятиме подальшій інтеграції української оборонної промисловості до Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB), що відповідає прагненням України до ЄС та «Спільній білій книзі з питань європейської оборонної готовності до 2030 року».

Важливим моментом стало підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо оборонно-промислового співробітництва між українським урядом та Європейською асоціацією аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості.

Форум підкреслює послідовність ЄС у підтримці України в її боротьбі за суверенітет, свободу і незалежність проти жорстокої агресивної війни росії та наголошує на важливості забезпечення справедливого тривалого миру в Україні для європейської безпеки.

ЄС і його держави-члени продовжують працювати над наданням більшої та швидшої військової допомоги Україні зокрема через інструмент фінансування Європейського фонду миру. Це доповнюється пропозицією ЄС підтримувати спільні закупівлі між державами-членами та Україною і заохочувати закупівлі в української оборонної промисловості, а також спільні підприємства європейської та української оборонної промисловості.

Паралельно з наданням військової допомоги Україні ЄС наголошує на розвитку оборонно-промислової співпраці з Україною та зміцненні української оборонно-промислової бази. Ці заходи спрямовано на нарощування оборонного виробництва, підтримку самооборони України та сприяння відновленню, реконструкції й модернізації оборонної технологічної і промислової бази України.

Збільшення прямих інвестицій

ЄС оголосив про створення нової Цільової групи Україна — ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва та перетворення Офісу ЄС з питань оборонних інновацій у Києві на Офіс ЄС з питань оборонної промисловості в Україні (EUDIO). Ці ініціативи спрямовано на збільшення прямих інвестицій компаній ЄС в український оборонно-промисловий ринок і посилення оборонно-промислової співпраці.

Форум — частина серії міжнародних оборонно-промислових заходів, які український уряд ініціював у Києві у вересні 2023 року. Це вже другий захід, який приймає ЄС.

Концепцію оборонно-промислового форуму Україна — ЄС DFNC2: EU Edition запропонувала Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS), перший захід якої організував ЄС 6 травня 2024 року. Спільна «Біла книга з питань європейської оборонної готовності» запропонувала заходи щодо залучення України до колективної діяльності на рівні ЄС з розвитку оборонних спроможностей та інтеграції української оборонної промисловості до Європейської оборонної технологічної та промислової бази зокрема з огляду на процес вступу України в ЄС.

Більше зближення з оборонними компаніями ЄС дасть змогу EDTIB перейняти досвід України в нарощуванні виробництва та прискоренні розвитку інноваційних оборонних технологій. Роль промисловості у зміцненні європейських оборонних спроможностей має вирішальне значення для досягнення оборонної готовності ЄС.

«Оборона України — не від’ємна частина європейської оборони, і створення Офісу ЄС з питань оборонної промисловості в Києві — новий крок у нашій співпраці з Україною в оборонній галузі. Оскільки ми, європейці, маємо багато чого навчитися на досвіді України на полі бою, мусимо прагнути розвивати оборонні системи не лише для України, а й разом з Україною. Це дух «Білої книги з питань європейської оборонної готовності до 2030 року», ухваленої в березні 2025 року», — наголосив Андрюс Кубілюс.

«Ми отримали значні результати після проведення першого форуму торік у травні. Тому я радий, що EU-Ukraine Defence Industry Forum стає традицією. Тут було представлено майже 30 оборонних компаній та асоціацій України. Для них це була хороша нагода налагодити і зміцнити зв’язки з європейськими колегами.

Щиро дякую всій європейській спільноті за ту неймовірну підтримку України, яку ви надаєте протягом усіх трьох років повномасштабного вторгнення. Дякую державам-членам ЄС за те, що захищаєте інтереси України на високому міжнародному рівні. І за конкретні кроки, спрямовані на зміцнення української обороноздатності. Зростаючи, українська оборонна промисловість робить стійкішою всю Європу. Разом ми сильніші», — підсумував міністр Герман Сметанін.

Джерело: Міністерство з питань

стратегічних галузейпромисловості

