Глава нашої держави подякував за цю зустріч, під час якої відбулася змістовна розмова з усіх питань. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська й американська команди протягом останніх тижнів.

«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», — зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», — акцентував глава держави.

Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.

Лідери домовилися, що українська й американська команди зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч з європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.

Дорогою до Флориди глава Української держави зустрівся в Галіфаксі із Прем’єр­міністром Канади Марком Карні. Президент подякував Прем’єр­міністрові та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни. Він зазначив, що росія завдала чергового удару по Україні, в якому застосувала майже 500 дронів і десятки ракет.

«Ця атака — це чергова відповідь росії на наші мирні зусилля. Це ще раз показує, що путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це публічно», — наголосив глава держави.

Марк Карні зазначив, що зараз є змога для досягнення справедливого тривалого миру, але для цього потрібна готовність росії.

«Варварство, яке ми побачили вночі, — атака на Київ показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час», — сказав Прем’єр­міністр.

Марк Карні наголосив, що Канада підтримує Україну військово, та оголосив про надання 2,5 млрд канадських доларів економічної допомоги.

«москва відкинула навіть пропозиції різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно. Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України, а також рівень тиску на росію», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили важливість посилення протиповітряної оборони України та наявні дипломатичні можливості. Президент і Прем’єр­міністр мають спільні позиції з багатьох ключових питань.

У Галіфаксі Президент України разом із Прем’єр­міністром Канади провели онлайн­розмову із Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Прем’єр­міністром Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр­міністром Нідерландів Діком Схоофом, Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр­міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і радником Прем’єр­міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. У розмові обговорили найбільш принципові елементи проєктів головних документів.

«Потрібні сильні позиції і на фронті, і в дипломатії, щоб путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир», — зазначив Володимир Зеленський.

Учасники розмови скоординували спільну європейську позицію щодо мирного процесу та висловили підтримку американським зусиллям і Україні. Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа.

Глава Української держави запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.

Джерело:

Офіс Президента