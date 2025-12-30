Глава нашої держави подякував за цю зустріч, під час якої відбулася змістовна розмова з усіх питань. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська й американська команди протягом останніх тижнів.
«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», — зазначив Володимир Зеленський.
Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.
«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», — акцентував глава держави.
Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.
Лідери домовилися, що українська й американська команди зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч з європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.
Дорогою до Флориди глава Української держави зустрівся в Галіфаксі із Прем’єрміністром Канади Марком Карні. Президент подякував Прем’єрміністрові та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни. Він зазначив, що росія завдала чергового удару по Україні, в якому застосувала майже 500 дронів і десятки ракет.
«Ця атака — це чергова відповідь росії на наші мирні зусилля. Це ще раз показує, що путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це публічно», — наголосив глава держави.
Марк Карні зазначив, що зараз є змога для досягнення справедливого тривалого миру, але для цього потрібна готовність росії.
«Варварство, яке ми побачили вночі, — атака на Київ показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час», — сказав Прем’єрміністр.
Марк Карні наголосив, що Канада підтримує Україну військово, та оголосив про надання 2,5 млрд канадських доларів економічної допомоги.
«москва відкинула навіть пропозиції різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно. Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України, а також рівень тиску на росію», — зазначив Володимир Зеленський.
Під час зустрічі лідери обговорили важливість посилення протиповітряної оборони України та наявні дипломатичні можливості. Президент і Прем’єрміністр мають спільні позиції з багатьох ключових питань.
У Галіфаксі Президент України разом із Прем’єрміністром Канади провели онлайнрозмову із Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Прем’єрміністром Данії Метте Фредеріксен, Прем’єрміністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єрміністром Нідерландів Діком Схоофом, Прем’єрміністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єрміністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і радником Прем’єрміністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. У розмові обговорили найбільш принципові елементи проєктів головних документів.
«Потрібні сильні позиції і на фронті, і в дипломатії, щоб путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир», — зазначив Володимир Зеленський.
Учасники розмови скоординували спільну європейську позицію щодо мирного процесу та висловили підтримку американським зусиллям і Україні. Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа.
Глава Української держави запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.