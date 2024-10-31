Під час візиту в Ісландію Президент України обговорив нагальні питання з високопосадовцями північних країн

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Одна з основних тем зустрічі — план перемоги. Зокрема, глава держави наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення в НАТО й дозвіл застосовувати далекобійну зброю по російських військових об’єктах. Окремо обговорили деталі української позиції щодо питання про Північноатлантичний альянс.

«Вдячні Швеції за розуміння нашої потреби гарантувати довгострокову безпеку для України. Дуже розраховуємо на прогрес у питаннях про посилення українського повітряного щита», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон також обговорили, як зберегти й посилити єдність у Європі з урахуванням усіх викликів: і короткострокових, і довгострокових.

Окремий фокус переговорів — фінансування українського виробництва далекобійних ракет і дронів та підтримка енергомережі взимку.

Глава держави наголосив, що Швеція — один із найважливіших донорів енергетичної допомоги Україні, і подякував за всі пакети оборонної підтримки.

Розширення допомоги й будівництво укриттів

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо Президент Володимир Зеленський подякував фінському народові за єдність у підтримці України та за всі пакети допомоги, які ми отримали від Фінляндії.

Серед тем, які обговорили, — посилення ППО, постачання артилерійських боєприпасів та інвестиції у виробництво українських далекобійних дронів і ракет.

Президент також відзначив лідерство Фінляндії в коаліції цивільного захисту щодо будівництва укриттів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії за організацію та проведення в Гельсінкі тематичної конференції з імплементації восьмого пункту формули миру «Екологічна безпека».

У Рейк’явіку Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Головна тема зустрічі — підтримка України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах. Прем’єр-міністр Норвегії розповів про намір збільшити допомогу.

«Як я вчора й казав, нині ми в парламенті розглядаємо договір про надання допомоги Україні до 2030 року», — зазначив Йонас Гар Стере.

Він наголосив, що за програмою, яку було розраховано до 2027 року, Норвегія надавала Україні підтримку обсягом 1,5 мільярда доларів на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

Під час зустрічі обговорили оборонну співпрацю з іншими партнерами та довгострокову взаємодію щодо безпеки, зокрема НАТО для України, план перемоги та спільну з партнерами стратегію наближення миру.

Серед основних тем переговорів — ключові потреби України: посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Також ішлося про роботу на рівні команд для збільшення виробництва різних військових засобів, зокрема ППО.

Окремий фокус розмови — перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.

Досвід Данії варто перейняти

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і Президент України Володимир Зеленський відзначили результативність четвертого саміту Україна — Північна Європа, зокрема рішення країн про фінансування українського виробництва зброї, боєприпасів та далекобійних засобів за прикладом Данії.

«Дякую за ваші меседжі щодо підтримки плану перемоги, а також внутрішнього виробництва зброї. Це дуже важлива ініціатива», — зазначив Президент.

Ключові теми зустрічі — продовження оборонної підтримки України та надходження зброї й техніки з оголошених пакетів допомоги.

Окрему увагу надали збереженню тиску на росію та обмеженню російського експорту сирої нафти й нафтопродуктів. Зокрема, йшлося про тіньовий флот і російські порти в Балтійському морі, з яких вивозять понад 50% російської сирої нафти.

Президент акцентував, що Україна очікує на відповідне реагування від союзників — не лише Данії, а й усіх партнерів із ЄС та G7.

Під час зустрічі також обговорили ситуацію із залученням північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Глава держави розповів про свою розмову з Президентом Республіки Корея.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен наголосили на тому, що важливо посилювати українську ППО, а також відзначили лідерство Данії в коаліції військово-повітряних сил.

Крім того, обговорили можливість підготовки та оснащення бригади ЗСУ скандинавськими країнами.

Серед тем зустрічі також — подальша реалізація формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Зокрема, Данія — співголова робочої групи з імплементації третього пункту формули миру «Енергетична безпека».

Окремо Президент зазначив, що важливо активізувати співпрацю з країнами Глобального Півдня для відновлення справедливого миру.

Про мир — на всіх майданчиках

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Ісландії Біргіром Арманнссоном та членами Комітету у закордонних справах.

Глава держави подякував спікеру за активну участь у парламентських заходах міжнародної Кримської платформи, відзначив рішення парламенту про визнання Голодомору 1932 — 1933 років геноцидом українського народу та окремо висловив подяку за оборонну підтримку України з боку Ісландії.

Ключові теми, які обговорили під час зустрічі, — реалізація формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Президент наголосив, що до участі в ньому важливо залучити країни Глобального Півдня.

Володимир Зеленський відзначив вагому роль Ісландії у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а також Реєстру збитків.

Президент України виступив на 76-й сесії Північної ради. Він подякував лідерам та народам Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії. «Ми справді відчуваємо вашу підтримку і завжди пам’ятатимемо щиру відданість північних країн, з якою вони допомагають нам боронити нашу країну, наш народ, нашу свободу.

Нехай ваші рішення закінчать війну і принесуть справжній тривалий мир, а не тимчасову ілюзію. Це абсолютно можливо. Україна заслуговує на справжній мир. Це так само ясно й прозоро, як кришталево чиста вода, яку ми бачили тут, у Тінгвеллірі», — закликав Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента