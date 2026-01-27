Україна, Литва і Польща мають бути ефективними у співпраці задля захисту свого суверенітету та своїх народів, і так мають діяти всі країни в нашому регіоні й загалом у Європі. На цьому наголосив Президент України після зустрічі глав держав у форматі «Люблінського трикутника» у Вільнюсі.

«Ми говорили про ППО, яким чином ми можемо посилити Україну. Домовились і з Каролем, і з Гітанасом, що наші команди будуть працювати і далі щодо питань програм SAFE, PURL. Це дуже важливі програми, які справді нам допомагають», — повідомив Володимир Зеленський.

Програма PURL уже показує свою ефективність, і завдяки їй європейські партнери можуть закуповувати ракети для української ППО. Натомість SAFE потребує принципових рішень: має бути чіткий відсоток на співпрацю, спільне оборонне виробництво з Україною.

Глава держави подякував Литві й Польщі за підтримку української енергетики та людей, які переживають наслідки жахливих російських ударів, обладнанням й іншою допомогою. Під час зустрічі лідери обговорили дипломатичний процес, передусім роботу з американською стороною. Президент України наголосив, що не можна зменшувати тиск на росію, Європа має бути достатньо рішучою для цього: зупиняти російські танкери, блокувати пропаганду, обрізати схеми обходу санкцій.

Володимир Зеленський переконаний, що треба й надалі працювати разом, щоб інституції об’єднаної Європи були ефективними, а Європейський Союз був глобальним лідером.

«Україна має бути в Євросоюзі. Ми всі це абсолютно розуміємо. Дуже радий, що партнери — Литва і Польща — підтримують Україну в Європейському Союзі. І це для нас одна з гарантій — я про це багато разів говорив: одна з гарантій безпеки для України — це членство в Євросоюзі», — зазначив глава держави.

Гітанас Наусєда назвав членство України в Євросоюзі стратегічним інтересом.

«Це було б вирішальним кроком для довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, а й у цьому регіоні, для миру в цьому регіоні», — наголосив Президент Литви.

Він вважає, що необхідно інтегрувати Україну в безпекову інфраструктуру Європи та переймати український досвід. Тому треба забезпечити довгострокове фінансування української армії.

Президент Литви зауважив, що співпраця між країнами «Люблінського трикутника» щодо історичної пам’яті має великий потенціал. За його словами, цього року очікується велика конференція литовських, польських та українських істориків.

Кароль Навроцький зазначив, що після 163 років від початку Січневого повстання росія досі є загрозою для Центральної та Східної Європи. За його словами, саме тому важливо підтримувати регіональні формати співпраці.

«На форумі в Давосі ми багато говорили про «Ініціативу трьох морів» і «Вишеградську групу». Під час нашої сьогоднішньої зустрічі ми говорили про діяльність «Люблінського трикутника» в багатьох сферах. Наша співпраця достатньо широка в цьому сенсі, і хочу подякувати, що цей формат лишається живим», — сказав Президент Польщі.

У Вільнюсі на цвинтарі Расу Володимир Зеленський і Олена Зеленська разом із Гітанасом Наусєдою і Діаною Наусєдєнє, Каролем Навроцьким і Мартою Навроцькою та лідером білоруських демократичних сил Світланою Тихановською хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих учасників Січневого повстання 1863—1864 років. На церемонії було проголошено молитву за всіма, хто загинув під час цього повстання.

Січневе повстання — повстання українського, польського, литовського й білоруського народів проти російської імперії та поневолення. Воно розпочалося 22 січня 1863 року й тривало до червня 1864­го. Його гаслом були слова: «За нашу і вашу свободу».

У Вільнюсі Президент України зустрівся з литовськими волонтерами Йонасом Охманом й Едмундасом Якілайтісом і міністром охорони здоров’я Литви Марією Якубаускєнє.

«Ми дуже вдячні вам за те, що від самого початку війни ви допомагаєте нашим людям. Дякуємо за все, що ви робите з 2014 року. Але найголовніше, що від початку повномасштабного російського вторгнення українці не відчувають себе самотніми. Пишаємося, що маємо таких сильних друзів і таку підтримку», — сказав глава держави.

Едмундас Якілайтіс поінформував, що його громадська організація «Сильніші разом» була серед тих, хто допомагав українцям, які мусили залишити свої домівки, знайти тимчасове житло. Завдяки цьому вдалося розмістити 50 тисяч людей. Також організація щороку організовує в Литві літні табори для дітей українських захисників і дітей­сиріт, батьки яких загинули внаслідок повномасштабної війни росії проти України.

Йонас Охман розповів, що робота його ГО Blue/Yellow зосереджена на військовій підтримці України: за весь час вони зібрали вже 100 мільйонів євро допомоги. Тепер волонтери зосередилися на енергетичній підтримці. Найближчим часом Україна отримає першу партію з 200 генераторів.

За словами міністра охорони здоров’я, крім відправлення медичних місій в Україну, відбувається обмін досвідом між українськими й литовськими медиками. Литовські фахівці навчаються лікувати бойові поранення і військової медицини, а українські — поглиблюють досвід цивільної медицини. Протягом останнього року вдалося підготувати майже 50 фахівців: хірургів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Також протягом двох років Литва прийме й надасть допомогу понад 300 дітям, яких вдалося повернути додому з росії.

Джерело:

Офіс Президента