Призначення командувача Об’єднаних сил, операцію яких передбачено Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», стало знаковою подією для всього українського суспільства. Адже саме зі змінами у характері дій на Донбасі та з новим коман­дуванням ООС українці пов’язують надії на визволення окупованих територій та завершення виснажливої кривавої війни.

Про бачення поточної ситуації та майбутніх кроків з поновлення територіальної цілісності України Укрінформу розповів новопризначений командувач Операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

— Сергію Івановичу, важко навіть збагнути, вітати вас із цим призначенням чи співчувати… Чи не пригнічує вас така відповідальність?

— Я чітко усвідомлюю, що на мої плечі покладено дуже велику відповідальність. Вона полягає в тому, що я зобов’язаний виконати головне завдання, яке поставлено перед командуванням Об’єднаних сил: визволення окупованих територій Донбасу, районів Донецької і Луганської областей від загарбників, які прийшли до нас із Російської Федерації, захопили і досі утримують під окупацією території на сході нашої держави.

Усвідомлюючи цю відповідальність, як військова людина чітко розумію і знаю, що і як робити.

— Якими будуть перші кроки командувача ООС на новій посаді?

— Перші кроки на новій посаді буде присвячено належному плануванню Операції Об’єднаних сил. Після прибуття на місце проведення операції мені необхідно докладно вивчити обстановку, оцінити її за всіма напрямами — військовим, правоохоронним, за напрямом діяльності військово-цивільних адміністрацій.

Після проведення такої оцінки маю ухвалити такі рішення, які в ході операції дадуть змогу досягти найкращого результату в найкоротший строк та за умови раціонального використання ресурсів, тобто скорочення можливих витрат.

— Наскільки незалежною і самостійною фігурою є командувач ООС щодо ухвалення подібних рішень? На посаду вас призначає Президент, забезпеченням ООС опікується Кабмін, а війська надає Генштаб Збройних сил та інші силові структури. Тож від кого ви будете отримувати команди, з ким погоджувати подальші кроки?

— Безпосередньо я підпорядковуюсь начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил України. Ця чітка вертикаль далі йде до Верховного головнокомандувача. Я виконую ті завдання, які буде мені визначено директивами й відповідними бойовими розпорядженнями.

На їх підставі буде визначено замисел, який затверджує начальник Генерального штабу і Верховний головнокомандувач Збройних сил — Президент України.

Відповідно до затвердженого замислу й планів досягатиметься мета операції. Що і як має відбутися — я не можу в повному обсязі розповісти широкому загалу. Тому що є таке поняття, як державна таємниця.

— Ми не претендуємо на жодні секрети. Якщо я правильно зрозумів вашу відповідь, ви володітимете певною свободою рішень і дій у межах затвердженого замислу.

— Так, зрозуміло. Але хотів би ще раз підкреслити, що замисел та відповідні планувальні документи розроблятиму я як командувач і підпорядкований мені Об’єднаний оперативний штаб. Буде розроблено саме такий замисел, який дасть змогу досягти поставленої мети.

— У вас великий досвід бойової служби в АТО. В чому полягатиме відмінність Операції Об’єднаних сил від АТО?

— Головні відмінності — в підпорядкованості. Якщо раніше Антитерористична операція проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз Операція Об’єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних сил.

Відповідно, від цього йде й інше питання, пов’язане з управлінням, відповідальністю, з оперативними й тактичними завданнями, які потрібно послідовно виконати, щоб, як я зазначав раніше, досягти оперативної мети Операції.

— Зрозуміло, що як керівника вас буде безпосередньо залучено до формування, так би мовити, власної команди. Чи багато буде поряд із вами офіцерів, з якими ви пліч-о-пліч вже воювали в АТО?

— Щодо Об’єднаного оперативного штабу, то я знаю і його начальника, і щойно призначених його заступників. З людьми, які зі мною поїдуть виконувати ці завдання, ми раніше проходили службу разом. Вони були моїми заступниками, коли я командував Оперативним командуванням, і були на посадах, коли я керував оперативно-тактичними угрупованнями в районах проведення Антитерористичної операції.

Що ж до оперативно-тактичних угруповань, які буде створено для відповідного управління на тактичному рівні, то зазначені органи управління складаються з оперативного складу Оперативного командування, яким я не так давно безпосередньо керував.

У зв’язку зі специфікою моєї діяльності знаю кожного з командирів військових частин — бригад і полків — які братимуть участь в операції. Відповідно, вони знають мене. З ними всіма в мене хороший контакт, який допоможе якомога швидше та ефективніше виконувати поставлені завдання.

— Напевно, не всіх підлеглих ви знатимете… Напередодні ухвалення закону багато галасу було навколо того, що армія перебирає контроль над усіма силовими структурами… Чи готові ви на практиці взяти на себе керівництво та координацію діяльності в межах ООС інших силових підрозділів, зокрема Національної гвардії, поліції, прикордонників, офіцерів СБУ?

— До цього я готовий, тому що керівники правоохоронних органів та інших військових формувань, які керуватимуть наданими силами й засобами в Операції Об’єднаних сил, добре підготовлені і надаватимуть мені відповідні пропозиції. Я як командувач буду їх оцінювати і ухвалювати рішення. Всі сили й засоби інших військових формувань і правоохоронних органів будуть застосовуватися виключно відповідно до законів України і лише для виконання завдань, до виконання яких вони готуються в мирний час. У ході Операції Об’єднаних сил вони мають продемонструвати найкращий вишкіл.

— Ваші функції, відповідно до закону, виходитимуть за межі суто військових відносин. Як будуватимуться ваші відносини з цивільно-військовими адміністраціями, якщо де-факто саме ви будете головним керівником цивільно-військової адміністрації в районах конфлікту?

— Стаття 9 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей» чітко зазначає, що Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил України, який підпорядковується мені як командувачу, здійснює спрямування, координацію і контроль за діяльністю військово-цивільних адміністрацій у Донецькій та Луганській областях з питань національної безпеки і оборони. Відповідно, я добре знаю обох голів обласних військово-цивільних адміністрацій, бо свого часу був командувачем Оперативного командування «Схід» і вони перебували в зоні відповідальності цього Оперативного командування.

Усе, що передбачено законом, входитиме до кола їхніх завдань. Положення закону слугуватиме підставою для мене як командувача і для підпорядкованого Об’єднаного оперативного штабу для спрямування і координації діяльності згаданих адміністрацій. Ми всі працюватимемо для досягнення єдиної мети — повернення української свідомості на території Донецької та Луганської областей України. Це головне — повернути українську свідомість. Ми зробимо для цього все необхідне.

— Конфлікт на сході не є класичним військовим зіткненням. Окрім того, щоб думати про перемогу над ворогом, вам доведеться піклуватися про те, щоб завоювати розум та серця жителів Донбасу. Які методи, засоби й структури буде для цього залучено?

— По-перше, це проекти, пов’язані з відновленням інфраструктури, яка мала певні недоліки ще до війни і на яку, на додаток, нашарувалися наслідки військової діяльності супротивника проти підконтрольної нам території.

Друге — організація всіх питань соціального спрямування, починаючи з відновлення й вдосконалення банківської системи, впорядкування виплат зарплат і пенсій, надання медичної допомоги. Не менш важлива інформаційна діяльність, ефективна протидія ворожим інформаційним впливам, просування й збільшення українськомовного контенту. Всі ці питання будуть серед головних пріоритетів. Тобто матеріальне і духовне відродження цих територій — це і є головні напрями нашої роботи.

— Наскільки «політичною» буде ваша посада, чи братимете участь у процесах політичного врегулювання? Наприклад, відомо, що лідери самопроголошених «республік» брали участь у мінському процесі й представляли там певні позиції. З огляду на ваш новий статус чи передбачаються будь-які контакти з протилежною стороною?

— В мене немає таких важелів і повноважень. Але насамперед у мене немає жодного бажання встановлювати будь-який контакт із ватажками терористичних організацій. Вони терористи, а з терористами я як військовий керівник можу розмовляти лише добре відомою мені мовою. Мовою військової сили. З цього й випливатимуть будь-які стосунки з ними.

Стосовно інших питань, зокрема мінського процесу — там є визначені політичні фігури України, вони цим займаються, і бажаю їм успіху в тому напрямі.

— Війна в Україні триває вже четвертий рік поспіль. Напевно, не буде помилкою стверджувати, що від «окопної» війни без визначеного фіналу втомилися як війська, так і суспільство. Якщо це не таємниця — які зміни буде внесено в тактику військ, залучених до ООС?

— Тактика — це форми й способи дій дрібних підрозділів. Операція Об’єднаних сил — це вже рівень оперативного мистецтва, тобто вищого. Законом чітко прописано, зокрема в статті 4, що цілями державної політики, а військова операція — це продовження державної політики, є визволення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного ладу, захист законних прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення єдності, незалежності й територіальної цілісності України. Тому Операція Об’єднаних сил матиме саме таку мету, забезпечуватиме державну політику, визначену законом.

Про тактику ми зараз не будемо вести мову. Впевнений, що взводи, роти, батальйони і бригади Збройних сил тактично навчені. Ми провели стільки навчань, що цього буде достатньо цим підрозділам і частинам, щоб вести будь-які види бойових дій.

— Ваше призначення викликало чималий інтерес у суспільстві, зокрема до вас персонально. В пресі та соціальних мережах повідомляють про те, що ви отримували гроші від родичів у Криму. Перше питання — чи є у вас родичі в Криму? Друге питання — наскільки, якщо такі родичі є, це робить вас вразливим від дій окупаційної влади, тобто Російської Федерації?

— Питання зрозуміле. Я народився в 1970 році у місті Могилеві-Подільському Вінницької області в родині військовослужбовця. Батько завершив службу на території Криму. Відповідно, з 1995 року він разом із родиною, і мій молодший брат, залишалися в Криму. Ще перед війною, у 2012 році, за часів мирної України батьки запропонували заповісти нам із братом квартиру. У жовтні 2013 року батько помер. Ми з братом ухвалили спільне рішення щодо заповіту, за яким із часом він має мені виплатити половину вартості квартири. Жодних угод я з ним не укладав, адже це родинні справи.

Згодом, у 2016 та 2017 роках, він передав мені дві суми в еквіваленті по п’ять тисяч американських доларів. Тобто ці кошти де-факто не є дарунком. Як законослухняний громадянин я вказав ці кошти в електронній декларації. Інколи телефоную в Крим, щоб, наприклад, привітати зі святами, і ці дзвінки ні для кого не таємниця. Що ж до дій брата на окупованій території — він доросла людина, і за його вчинки я відповідати не можу. Вважаю, що він, як і мільйони громадян, які залишилися в тимчасово окупованому Криму, громадянин України. Переконаний: згодом завдяки спільним зусиллям нашого народу Крим повернеться і буде українським.

— Чи допускаєте можливість шантажу з боку російської влади стосовно вас і вашої родини?

— Я склав присягу на вірність Українському народу, і в мене немає жодних застережень. Я виконаю ті завдання, які поставили переді мною народ України, Верховний Головнокомандувач. Проживання членів моєї родини в Криму мене не обтяжує і не зв’язує жодним чином.

— Наскільки, на ваш погляд, Збройні сили України готові до розв’язання завдань, поставлених перед ООС? Адже йдеться не лише про їхню здатність виконувати тактичні завдання в районі конфлікту, а й про спроможність реагувати на ймовірну масштабну агресію Росії, яка не приховує своїх агресивних намірів як проти Донбасу, так і проти України загалом.

— З 2014 року Збройні сили в найкоротший строк здійснили величезний крок вперед від того стану, який існував на той час. Я як командувач Об’єднаних сил зараз оцінюю стан Збройних сил і наданих для проведення операції сил і засобів як такий, що дає їм змогу виконати поставлені завдання.

Президент України — Головнокомандувач Збройних сил — поставив чітке завдання, щоб ЗСУ, а також сили й засоби інших збройних формувань і правоохоронних органів були готові не лише вести оборонні дії, а й до повного визволення окупованих територій. Як командувач Об’єднаних сил я це завдання виконаю.

Дмитро ШКУРКО

для Укрінформу