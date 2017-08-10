Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб презентувало інформаційний ресурс, завдяки якому інформація про потреби східних регіонів, що потерпають внаслідок агресії Російської Федерації, стане доступною для загалу. Як і про те, скільки надано коштів, на що їх витратили, які потреби громади. Про це повідомив міністр Вадим Черниш під час презентації геопорталу.

У міністерстві планують зробити платформу прозорою і доступною. Бо нині, за словами міністра, у великому обсязі інформації про гуманітарні потреби соціального захисту конкретних людей немає. Розміщена на ресурсі інформація надасть змогу вести постійний моніторинг соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення на сході країни. Користувачі зможуть відстежувати ситуацію з реалізацією проектів і координувати дії державних органів влади, міжнародних партнерів.

Доступ до інформування

«Перша складова цієї роботи — отримати інформацію, доступну для всіх: простої людини, донора, центральної влади — про проблеми і потреби, які є у конкретних громад. Система дає змогу центральній владі, якщо місцева вносить конкретні потреби на платформу, допомогти в певних ситуаціях», — зауважив Вадим Черниш.

За його словами, від отримання формального статусу внутрішньо переміщеної особи нічого не змінюється. Відкритими залишаються питання, що людина має робити, до кого звертатися у повсякденному житті, щоб сказати про свої потреби. Велика кількість наших громадян постраждали внаслідок конфлікту. Це не тільки поранені чи ті, що втратили близьких або залишилися у зруйнованому помешканні. Перебування в невизначеності — також травма.

Ідея створення порталу уможливить виробити спільне бачення координації зусиль, які буде спрямовано на подолання наслідків збройного конфлікту. За допомогою системи можна простежувати всю історію втілення проекту в громаді від створення до його фінансування. Вона допоможе побачити, хто надає кошти, хто їх витрачає і в яких галузях і обсягах.

«Це стане підтримкою децентралізації, коли не просто бачимо глобальну проблему на рівні держави, а розуміємо потребу конкретної людини. Думай глобально, а дій локально, — додав Вадим Черниш. — Приміром, країні потрібен мільярд доларів. Це макропоказники, важливі для фахівців, а людина хоче знати, що хорошого буде від того для її громади й для неї особисто, як вона зможе цим скористатися. Нова система дає змогу владі побачити всі потреби, занесені місцевим органом самоврядування в геопортал».

Уникнути дублювання

Друга складова — скоординованість між охочими допомогти. Обов’язок владних структур — допомагати. А є доброчинці, які хочуть це зробити, зокрема міжнародні організації. Однак вони бажають бачити картину потреб, щоб відзвітувати перед своїми платниками податків, куди пішли гроші. Відтепер завдяки геопорталу кожен платник зможе простежити рух коштів і ефективність їхнього використання. Така скоординованість убереже від дублювання намагань кількох учасників подолати одну і ту саму проблему.

Третя складова — прозорість в ухваленні рішень і витраті коштів з різних джерел. Тепер видно, хто надає кошти, хто їх витрачає, на яких територіях, за якими напрямами і в яких обсягах. «Під час підготовчої роботи виявили, що там, де більш вправне керівництво, яке активно працює з іноземними і вітчизняними партнерами, більше проектів, люди знають, що їм потрібно і що слід робити. А є громади, де небагато міжнародних проектів, але чимало державних. Очевидно, це вміння місцевих чиновників домовлятися з чиновниками вищого рівня. І це також важливо. Робота платформи дає змогу відстежити, чия заслуга в тому, що проект з’явився, і кому завдячувати його реалізацією», — зауважив керівник міністерства.

Він також сказав, якщо система знайде підтримку, то її можна використовувати не лише для східних регіонів, а і усієї України, а також в інших країнах. «Багатомісячна робота українських фахівців разом з експертами світового рівня, зокрема зі Світового банку, а також компанією SOFT PRO і Стокгольмським інститутом дослідження проблем світу, показала, що не лише іноземці можуть допомагати нам. Досвідченість наших фахівців і знання реалій дають змогу якнайкраще впоратися із завданням», — наголосив посадовець.

Слід зауважити, що платформа складається з інтерактивної мапи — інформаційного порталу, на якому відображено дані про соціально-економічні наслідки конфлікту, дані про поступ у питанні реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, зокрема дані про національні та міжнародні інвестиції, моніторинг реалізації інфраструктурних проектів на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. Нині платформа охоплює відомості про майже 2 тисячі гуманітарних проектів допомоги внутрішньо переміщеним особам та з відновлення територій, постраждалих внаслідок збройного конфлікту. Інформація на порталі, обіцяють розробники, постійно оновлюватиметься.