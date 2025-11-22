Володимир та Олена Зеленські в соціальних мережах зазначили, що День Гідності та Свободи для українців — передусім ушанування того, яка ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету.

«З таким сусідом, як росія, захист власної гідності, свободи та незалежності — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють хід історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, як заради самого себе», — наголосили Президент і перша леді у спільному дописі, повідомляє Офіс Президента.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, яка взяла участь у заходах з відзначення Дня Гідності та Свободи, заявила: «12 років тому українці вкотре довели: ми самі обираємо своє майбутнє. Тоді ми раз і назавжди обрали європейський шлях.

Українці як ніхто знають, як це — захищати власні цінності. Робили це не раз: на граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Ми зробили це знову, коли росія напала на нас у 2014-му і в 2022-му.

Сьогодні гідність, свободу і незалежність щодня виборюють наші захисники і захисниці.

Дякую всім, хто тоді захистив і зараз продовжує обстоювати наш вибір — бути вільним народом і жити у вільній країні.

З Днем Гідності та Свободи!» — цитує Прем’єр-міністра Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.