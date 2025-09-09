Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді показало, наскільки пов’язані внутрішні українські питання та відносини нашої країни з ЄС

Участь Президента Європейської ради Антоніу Кошти та міністра закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад показує, наскільки вже пов’язані внутрішні українські питання та відносини нашої країни із Європейським Союзом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи засідання конгресу в Ужгороді. Глава держави наголосив, що Україна де-факто інтегрується у Євросоюз, активно працює для відкриття переговорних кластерів.

«Усі наші програми взаємодії сьогодні працюють. Оборонні передусім, енергетичні, програми бюджетної стійкості, які так важливі для підтримки наших людей. Я дуже ціную всю допомогу та взаємодію на рівні між громадами, між містами. Європейські інституції також працюють безпосередньо з громадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку й допомогу», — зазначив Президент.

Партнерство на всіх рівнях

Володимир Зеленський подякував кожній громаді, яка дає Україні економічну силу, робить внесок у стійкість та обороноздатність країни, і закликав Кабінет Міністрів і надалі підтримувати програму «Зроблено в Україні».

Президент зазначив, що на тижні очікує від Прем’єр-міністра Юлії Свириденко пропозиції щодо дієвого страхування воєнних ризиків для прифронтових громад. Крім того, важливо цьогоріч продовжувати підтримку українських воїнів від громад на рівні не менш ніж 15% надходжень до їхніх бюджетів.

Володимир Зеленський подякував європейським друзям, які відвідують українські регіони й бачать те, що робить росія та наскільки важливо підтримувати нашу країну. Достатня підтримка України та санкції проти росії — елементи, які забезпечують тиск на рф.

«Європа так влаштована, що голоси громад часто мають не менше значення, ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади були активними», — сказав Президент.

Він закликав повністю виконувати домовленості з партнерами. Робота в межах усіх коаліцій має бути наповнена змістом і результатами. За словами Володимира Зеленського, конкретним прикладом є фінансування безоплатного шкільного харчування для всіх українських дітей. Програма має запрацювати в усіх школах.

Президент закликав урядовців до більш активної участі у розв’язанні таких питань. Зокрема, щодо забезпечення шкіл автобусами, укриттями та необхідним обладнанням. Глава держави відзначив темпи будівництва шкіл в укриттях на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині — у регіонах, які їх потребують.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив інтеграції ветеранів в економічне та соціальне життя. Ветеранські простори, бізнеси, створення робочих місць для ветеранів мають бути пріоритетом для кожної громади.

«Дуже прошу уряд та команду Офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісну об’єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів на центральному рівні — у відносинах із державою, — і в громадах», — сказав Президент.

Антоніу Кошта подякував за запрошення й зауважив, що це вже третій його візит в Україну. Він відзначив стійкість українських громад і запевнив у продовженні підтримки від Євросоюзу.

«Я хочу наголосити, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснюєте навіть під час війни на вашій землі. Ця робота має тривати, і ми будемо поруч, щоб підтримати вас. Ми підтримаємо вас у ваших зусиллях задля миру, у майбутніх переговорах, і найважливіше — у нашому спільному майбутньому: України як повноправного члена Європейського Союзу», — сказав Президент Євроради.

Підготовка держбюджету-2026

Державний бюджет на 2026 рік, підготовка до зими і соціальний захист людей, які повернулися з полону, — серед питань, які обговорила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою на Конгресі місцевих та регіональних влад України в Ужгороді.

«Нашій державі потрібно одночасно і воювати, і тримати економіку, забезпечуючи людям доступ до якісних послуг. Зовнішні виклики визначають фокус взаємодії уряду із громадами», — наголосила Прем’єр-міністр.

За словами Юлії Свириденко, у проєкті держбюджету-2026 пріоритет — це оборона. Також серед важливих сфер — підтримка громад, на що передбачено 36,5 млрд грн, освіта — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування — 120 млрд грн та житло для переселенців — 15 млрд грн.

Щодо опалювального сезону 2025—2026 років глава уряду поінформувала, що стан готовності інфраструктури в основних секторах становить понад 80%.

«Підготували 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соціальної сфери. До початку сезону плануємо завершити всі необхідні заходи. Також запровадили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 мільйона людей. Для родин, які опалюють самостійно, буде адресна підтримка — 19 400 гривень на дрова й компенсація 100 кВтгод. електроенергії щомісяця», — повідомила Юлія Свириденко.

Реабілітація та реінтеграція людей, повернутих з російського полону: Прем’єр-міністр зазначила, що на початку серпня уряд розширив програму медичного огляду для захисників і захисниць, щоб кожен отримав своєчасне лікування, реабілітацію та допомогу з оформленням документів. У всіх закладах, де вони проходять відновлення, працюють фахівці із супроводу, які консультують і допомагають оформлювати необхідні документи.

Як повідомила Юлія Свириденко, паралельно уряд зосереджує увагу на навчанні, перекваліфікації та працевлаштуванні ветеранів і ветеранок та на підтримці ветеранського підприємництва. Невдовзі буде представлено платформу з усіма державними можливостями й послугами. Уже зараз ветерани та ветеранки можуть знайти актуальну інформацію і свого фахівця із супроводу через сервіс «Ветеран Pro» в «Дії».

«Навіть під час війни маємо забезпечувати гідний рівень життя для українців. Зробити це зможемо спільними зусиллями: уряду, місцевої влади, бізнесу і суспільства», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ