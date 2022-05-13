Херсонщина — фактично вся її територія, за винятком вже визволених населених пунктів — наразі окупована. Вільні близько двох десятків сіл, а загалом у регіоні 696 населених пунктів. У кожній громаді ситуація різниться. Десь ідуть активні бойові дії, десь відносно тихо. Окупанти лютують: розганяють зброєю мирні мітинги, насаджують в органи управління колабораціоністів. Законні мери і голови селищ до останнього виконують свої обов’язки, а коли це робити стає неможливо, складають повноваження та виїжджають на територію, підконтрольну Україні, або лишаються на місці як звичайні херсонці. російські окупанти викрадають представників громад, депутатів, мерів, активістів, учасників АТО та піддають тортурам. Доля багатьох мешканців області лишається невідомою. Загалом у регіоні через відсутність зелених коридорів та евакуації гуманітарна катастрофа. Люди у селах без ліків, їжі, газопостачання, води, світла, під обстрілами. Південні села окупант безжально нищить, руйнує інфраструктуру.

Вибираються з Херсонщини люди на свій страх та ризик. Про це розповідає голова Херсонської ОВА Геннадій ЛАГУТА.

— Чи відомо хоча б приблизно, скільки людей виїхало за межі області?

— За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області — кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені покидати рідний дім.

Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно. На жаль, офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку — через Олександрівку та Снігурівку. Їх окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. Я знаю, що у селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у миколаївському та дніпровському напрямках. Зараз вони у безпеці, це найголовніше. Команда ОВА щоденно веде перемовини для відкриття коридорів із найбільш постраждалих громад (Високопілля, Нововоронцовка, Велика Олександрівка, Калинівське), але окупанти не пропускають людей і погрожують розстрілом.

До речі, Мінреінтеграції затвердило перелік громад, на основі якого з 1 травня всім внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуться виплати по 2—3 тисячі гривень. До переліку ввійшли 8 областей. Серед них всі 49 громад Херсонської області.

— Чи є цифра, скільки людей викрали окупанти? Скільки було таких повідомлень? Скільки голів громад пройшли через полон і скільки лишаються у полоні? Чи відомо про стан тих, хто був у полоні?

— Наразі нам відомо про понад 120 випадків викрадення в області. Це і представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та звичайні цивільні громадяни. Окупанти вдираються до приватних помешкань, проводять незаконні обшуки.

Близько десяти голів територіальних громад було викрадено військовими рф. На даний час більшість із них звільнено, проте місцезнаходження міського голови Голої Пристані вже місяць як невідоме.

У полоні окупанти вдаються до залякувань, шантажу, катувань, ув’язнення у так званих підвалах. Є випадки, коли викрадених громадян вивозили на територію Криму.

— Що влада рекомендує робити аграріям в умовах окупації? Яка ситуація з посівною, чи відомо про факти, коли аграріїв змушують працювати, відбирають техніку? Була інформація, що росіяни вивозять зерно з Херсонщини — чи є розуміння, скільки саме?

— Почну з того, що цього року фермерам запропонували відмовитися від весняно-польових робіт. У зв’язку з тимчасовою окупацією Херсонщини ми не можемо привезти та продати паливо, добрива, гербіциди, подати водопостачання. Також це може бути небезпечно для аграріїв, адже ми достеменно не знаємо про масштаби замінованих територій. Ті, хто мав необхідні запаси для проведення посівної, на свій страх та ризик працюють у надії на швидшу деокупацію Херсонщини. Інші, хто не зробив достатніх запасів, відклали або скасували проведення весняно-польових робіт.

Так, аграрії повідомляють про факти вивезення потужностей підприємств і врожаю в Генічеському районі. Говорять, все вивозять до тимчасово окупованого Криму або росії. Також нам розповідають про випадки рейдерського захоплення, коли до аграрних підприємств заходили озброєні люди, які заявляли, що тепер усе належить їм. Від колективів вимагають під загрозою фізичної розправи працювати на окупантів.

Нам відомо про влаштування погрому в Інституті зрошуваного землеробства НААН України в селі Наддніпрянське. Окупанти увірвалися туди 10 березня та знищили обладнання й техніку. Для чого вони це зробили — нам невідомо, як і те, чи не вивозили звідти обладнання. Нині цю ситуацію розслідує обласна прокуратура, яка відкрила провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Стосовно вивезення зерна, справді, ми отримуємо й таку інформацію. Місцеві жителі повідомляють, що окупанти грабують елеватори та склади, після чого в невідомому напрямку вивозять фурами зерно. Наскільки це масове явище, зараз говорити складно через тимчасову окупацію Херсонщини.

— Окупанти призначили свого «мера» Херсона і «голову обласної адміністрації». Загалом чи є серед колабораціоністів в області відомі люди, чи це маргінали? Чи є зрадники серед керівників органів місцевого самоврядування, депутатів, службовців?

— 26 квітня у захопленому приміщенні Херсонської міської ради окупанти і колабораціоністи представили так званого голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та «голову Херсон­ської міської адміністрації» Олександра Кобця. За цим фактом Херсонська обласна прокуратура вже порушила кримінальне провадження. Зокрема, псевдоголові Херсонської міської адміністрації загрожує покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Законний мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами. А співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці.

Окреме питання щодо колабораціоністів — це гауляйтери, які очолюють самопроголошені окупаційні органи «влади», корегувальники вогню з-поміж місцевих та інші, хто вирішив зрадити український народ, перейти на бік ворога.

Нагадаю, що за співпрацю з окупантами та колабораційну діяльність в українському законодавстві передбачена кримінальна відповідальність. Служба безпеки України продовжує активно викривати зрадників, які співпрацюють з окупантами не тільки в Херсоні, а й у Генічеську, Каховці та інших населених пунктах.

— Чи чули ви, що окупанти погрожують введенням рубля вже найближчим часом?

— Так, є повідомлення про наміри ввести в обіг рублі на окупованій частині Херсонської області. Як зазначили окупанти, «перехідний період» займе до 4 місяців.

За ці 4 місяці ситуація на фронті може кардинально змінитися, і всі спроби окупантів закріпитися на Херсонщині будуть у минулому. Зазначу, що ніякої підтримки з боку населення в російських загарбників немає. А як наголосив Президент Володимир Зеленський, відповіддю на спробу «рубльової окупації» Херсонської області має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Тому впевнений, ці загарбницькі дії рф отримають гідну реакцію від світової спільноти.

— Колабораціоністи та окупанти погрожують вчителям, які відмовляться навчати дітей за російськими програмами. Якщо вчителі звільняться, щоб не співпрацювати з ворогом, чи передбачена їхня тимчасова матеріальна підтримка? Те саме стосується працівників органів місцевого самоврядування.

— Знаєте, зараз є військовий фронт, є економічний, а є також освітній. Наші вчителі та викладачі демонструють неабияку сміливість і відповідальність. Адже в умовах воєнного стану заклади загальної середньої освіти Херсонської області продовжують навчання дітей. Освітній процес здійснюється виключно за українськими програмами. Відповідно до рекомендацій МОН, кожен заклад визначається з датою завершення навчального року. Більшість завершили навчання 30 квітня. Документи про освіту замовлені випускникам і 11 і 9 класів.

Випускників готують до здобуття вищої та фахової освіти у закладах України. Наразі вчителі допомагають майбутнім абітурієнтам скласти мотиваційний лист до вишу та успішно виконати завдання незалежного мультипредметного тесту. Випускники Херсонщини вчасно зареєструвалися на нього і, сподіваємося, зможуть взяти участь у тестуванні.

— Є інформація, що казначейство у Кропивницькому не пропускає платежі бюджетним організаціям. Як справи з виплатами пенсій, заробітних плат бюджетникам, проплат комунальним підприємствам, соціальними виплатами — і на окупованій і на деокупованій території? Чи не лобіює ОДА додаткові виплати пенсіонерам на окупованих територіях, де високі ціни? Чи вирішене питання з виплатами пенсій тим пенсіонерам, які отримували гроші через Укрпошту? Чи є чітке розуміння, скільки пенсіонерів сьогодні в населених пунктах області не змогли отримати пенсії?

— Справді, це питання одне з найважливіших. Ми розуміємо, наскільки необхідна підтримка, зокрема, соціально незахищеним верствам населення. Херсонська ОВА на постійному зв’язку з центральною владою, зі всіма тергромадами та районами області, тому про проблему знаємо і робимо все можливе, аби люди вчасно отримали пенсію, соціальні виплати та заробітну плату. На початку квітня ми звернулися до Києва, щоб оперативно вирішити питання пропуску платежів. Тому сьогодні соціальні виплати, зар­плати бюджетникам на всій території Херсонщини йдуть.

На жаль, виникають проблеми в окупованих громадах, адже рашисти не пропускають поштарів у села. Але наголошую, державне казначейство, яке працює у Кропивницькому, проводить усі виплати.

Пенсії виплачуються напряму з Києва, але є проблема в Укрпошті, зокрема, із відсутністю готівки. Наразі ще йде виплата за березень, але це питання Пенсійного фонду України.

Якщо говорити про соціальні виплати, за даними Мінсоцполітики, скоро буде переадресація коштів із пошти на Ощадбанк, щоб кожна людина протягом 3 місяців мала змогу отримати кошти. Окремо зазначу, немає ніякого лобіювання, усі виплати йдуть відразу на всю область. А ось платежі через казначейство проходять після додаткового погодження із профільними департаментами облдержадміністрації. Наразі є проблема з виплатою заробітної плати бюджетникам, але і це питання вирішується. Я розумію занепокоєння людей, ціни виросли у три рази, а то й більше, тож усім дуже важко. Але ми працюємо над розв’язанням проблеми 24/7.

Стосовно кількості пенсіонерів, які не отримали пенсію. Наразі не виплачено кошти за квітень тим особам, які отримують пенсію через пошту. На жаль, точної кількості назвати не можу, відсутній зв’язок із Пенсійним фондом. Але наголошую, ці питання можуть бути вирішені тільки на рівні Києва. За березень і квітень пошта не змогла виплатити допомоги, субсидії та пільги. Тож ці платежі згодом також будуть переправлені на банки.

Окремо хотів би зазначити, всі жителі населених пунктів Херсонщини, які ЗСУ вже звільнили від окупаційних військ, отримали пенсійні виплати. Першими у сере­дині квітня виплати отримали близько 200 жителів 11 звільнених сіл Кочубеївської ТГ. Загальна сума виплачених пенсій становила 530 тис. грн.

Валерій ЛЕБІДЬ,

Укрінформ

(Надруковано зі скороченнями)