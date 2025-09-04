За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд грн.

Серед платежів, які контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок: 51,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 46,0 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 30,7 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 23,4 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 38,0 млрд грн, відшкодовано 14,6 млрд грн); 26,8 млрд грн — акцизного податку; 5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами; 4,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 3,5 млрд грн — частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів) обсягом 44,0 млрд грн, в межах реалізації угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загалом за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень — серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,71 трлн грн.

Серед платежів, що контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок: 340,4 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів; 230,9 млрд грн — ПДФО та військового збору; 211,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 206,5 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 322,6 млрд, відшкодовано 116,1 млрд грн); 186,3 млрд грн — акцизного податку; 64,2 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку; 34,7 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 27,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку НБУ (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні — травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 254,9 млрд грн.

Загалом за підсумками січня — серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,41 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,23 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,5 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — серпні 2025 року становили 423,5 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн надійшло у серпні.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — серпень 2025 року становили 1,24 трлн грн, або 106,1% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 345,5 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 78,0 млрд грн (1,24 млрд дол. США та 557,7 млн євро).

За рахунок випуску військових ОВДП залучено 152,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 889,8 млрд грн (або приблизно $21,4 млрд), зокрема за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM — 555,9 млрд грн (або майже 13,3 млрд дол. США), серед них: 413,2 млрд грн (9,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в межах виняткової макрофінансової допомоги (в межах механізму ULCM); 142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в межах механізму ULCM); 284,95 млрд грн (6,14 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility; 37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ; 7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE); 2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE); 0,96 млрд грн (23,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 0,008 млрд грн (0,21 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Платежі з погашення державного боргу за січень — серпень 2025 року становили 404,0 млрд грн (94,8% плану), платежі з обслуговування — 233,3 млрд грн (82,3 % плану).