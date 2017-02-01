ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади на січень — березень 2017 року

3 лютого    Міністерство аграрної політики та продовольства України

7 лютого    Міністерство внутрішніх справ України

10 лютого   Міністерство інформаційної політики України

14 лютого   Міністерство культури України

17 лютого   Міністерство екології та природних ресурсів України

21 лютого   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

24 лютого   Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України

28 лютого   Міністерство закордонних справ України

3 березня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

10 березня Міністерство фінансів України

14 березня Міністерство юстиції України

17 березня Пенсійний фонд України

21 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

24 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

28 березня Національна поліція України

31 березня Державна фіскальна служба України

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.  Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.    Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 