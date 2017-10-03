ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на жовтень — грудень 2017 року

3 жовтня Міністерство внутрішніх справ України

6 жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства України

10 жовтня Міністерство екології та природних ресурсів України

13 жовтня Державна міграційна служба України

17 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

20 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

24 жовтня Міністерство закордонних справ України

27 жовтня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

31 жовтня Міністерство інформаційної політики України

3 листопада Міністерство інфраструктури України

7 листопада Міністерство соціальної політики України

10 листопада Міністерство культури України

14 листопада Міністерство оборони України

17 листопада Міністерство освіти і науки України

21 листопада Міністерство охорони здоров’я України

24 листопада Міністерство молоді та спорту України

28 листопада Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1 грудня Державна служба України з питань праці

5 грудня Міністерство фінансів України

8 грудня Міністерство юстиції України

12 грудня Пенсійний фонд України

15 грудня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

19 грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

22 грудня Національна поліція України

26 грудня Державна фіскальна служба України

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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім.206). 