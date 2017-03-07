 ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади
на січень — березень 2017 року 

10 березня — Міністерство фінансів України

14 березня — Міністерство юстиції України

17 березня — Пенсійний фонд України

21 березня — Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

24 березня — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

28 березня — Національна поліція України

31 березня — Державна фіскальна служба України

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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної  лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення:  м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).