ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України  за участю керівників центральних органів виконавчої влади  на листопад — грудень 2017 року

7 листопада       Міністерство соціальної політики України

10 листопада      Міністерство культури України

14 листопада      Міністерство оборони України

17 листопада      Міністерство освіти і науки України

21 листопада      Міністерство охорони здоров’я України

24 листопада      Міністерство молоді та спорту України

28 листопада  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1 грудня    Державна служба України з питань праці

5 грудня    Міністерство фінансів України

8 грудня    Міністерство юстиції України

12 грудня   Пенсійний фонд України

15 грудня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

19 грудня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

22 грудня   Національна поліція України

26 грудня   Державна фіскальна служба України

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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).