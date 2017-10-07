ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю
керівників центральних органів виконавчої влади на жовтень — грудень 2017 року
10 жовтня Міністерство екології та природних ресурсів України
13 жовтня Державна міграційна служба України
17 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
20 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
24 жовтня Міністерство закордонних справ України
27 жовтня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
31 жовтня Міністерство інформаційної політики України
3 листопада Міністерство інфраструктури України
7 листопада Міністерство соціальної політики України
10 листопада Міністерство культури України
14 листопада Міністерство оборони України
17 листопада Міністерство освіти і науки України
21 листопада Міністерство охорони здоров’я України
24 листопада Міністерство молоді та спорту України
28 листопада Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
1 грудня Державна служба України з питань праці
5 грудня Міністерство фінансів України
8 грудня Міністерство юстиції України
12 грудня Пенсійний фонд України
15 грудня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
19 грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
22 грудня Національна поліція України
26 грудня Державна фіскальна служба України
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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером
254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).