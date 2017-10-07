ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю
керівників центральних органів виконавчої влади на жовтень — грудень 2017 року

10 жовтня   Міністерство екології та природних ресурсів України

13 жовтня   Державна міграційна служба України

17 жовтня   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

20 жовтня   Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

24 жовтня   Міністерство закордонних справ України

27 жовтня   Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

31 жовтня   Міністерство інформаційної політики України

3 листопада       Міністерство інфраструктури України

7 листопада       Міністерство соціальної політики України

10 листопада      Міністерство культури України

14 листопада      Міністерство оборони України

17 листопада      Міністерство освіти і науки України

21 листопада      Міністерство охорони здоров’я України

24 листопада      Міністерство молоді та спорту України

28 листопада      Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1 грудня    Державна служба України з питань праці

5 грудня    Міністерство фінансів України

8 грудня    Міністерство юстиції України

12 грудня   Пенсійний фонд України

15 грудня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

19 грудня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

22 грудня   Національна поліція України

26 грудня   Державна фіскальна служба України

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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером

254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 