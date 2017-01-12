ЗАТВЕРДЖУЮ
Прем’єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН
ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої владина січень — березень 2017 року
13 січня Міністерство інфраструктури України
17 січня Міністерство молоді та спорту України
20 січня Міністерство оборони України
24 січня Міністерство освіти і науки України
27 січня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
31 січня Міністерство охорони здоров’я України
3 лютого Міністерство аграрної політики та продовольства України
7 лютого Міністерство внутрішніх справ України
10 лютого Міністерство інформаційної політики України
14 лютого Міністерство культури України
17 лютого Міністерство екології та природних ресурсів України
21 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
28 лютого Міністерство закордонних справ України
3 березня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
10 березня Міністерство фінансів України
14 березня Міністерство юстиції України
17 березня Пенсійний фонд України
21 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
24 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
28 березня Національна поліція України
31 березня Державна фіскальна служба України
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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.
Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).