31 липня Міністерство соціальної політики України
3 серпня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
7 серпня Міністерство культури України
10 серпня Міністерство екології та природних ресурсів України
14 серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
17 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
21 серпня Міністерство закордонних справ України
28 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
31 серпня Міністерство фінансів України
4 вересня Міністерство юстиції України
7 вересня Пенсійний фонд України
11 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
14 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
18 вересня Національна поліція України
21 вересня Державна фіскальна служба України
25 вересня Державна міграційна служба України
28 вересня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).