ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади
на січень — березень 2017 року
24 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
28 лютого Міністерство закордонних справ України
3 березня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
10 березня Міністерство фінансів України
14 березня Міністерство юстиції України
17 березня Пенсійний фонд України
21 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
24 березня Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
28 березня Національна поліція України
31 березня Державна фіскальна служба України
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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).