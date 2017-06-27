Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на липень — вересень 2017 року

4 липня Міністерство молоді та спорту України

7 липня Міністерство інфраструктури України

11 липня Міністерство соціальної політики України

14 липня Міністерство оборони України

18 липня Міністерство освіти і науки України

21 липня Міністерство інформаційної політики України

25 липня Міністерство охорони здоров’я України

28 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України

1 серпня Міністерство внутрішніх справ України

4 серпня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та

внутрішньо переміщених осіб України

8 серпня Міністерство культури України

11 серпня Міністерство екології та природних ресурсів України

15 серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

18 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

22 серпня Міністерство закордонних справ України

29 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України

1 вересня Міністерство фінансів України

5 вересня Міністерство юстиції України

8 вересня Пенсійний фонд України

12 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та

учасників антитерористичної операції

15 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів

19 вересня Національна поліція України

22 вересня Державна фіскальна служба України

26 вересня Державна міграційна служба України

29 вересня Державна служба України з питань праці

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  (другий поверх, кім. 206). 