Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на липень — вересень 2017 року
4 липня Міністерство молоді та спорту України
7 липня Міністерство інфраструктури України
11 липня Міністерство соціальної політики України
14 липня Міністерство оборони України
18 липня Міністерство освіти і науки України
21 липня Міністерство інформаційної політики України
25 липня Міністерство охорони здоров’я України
28 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України
1 серпня Міністерство внутрішніх справ України
4 серпня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України
8 серпня Міністерство культури України
11 серпня Міністерство екології та природних ресурсів України
15 серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
18 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
22 серпня Міністерство закордонних справ України
29 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
1 вересня Міністерство фінансів України
5 вересня Міністерство юстиції України
8 вересня Пенсійний фонд України
12 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
15 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
19 вересня Національна поліція України
22 вересня Державна фіскальна служба України
26 вересня Державна міграційна служба України
29 вересня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).