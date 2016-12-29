ЗАТВЕРДЖУЮ
Прем’єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН

ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої владина січень — березень 2017 року

10 січня Міністерство соціальної політики України

13 січня Міністерство інфраструктури України

17 січня Міністерство молоді та спорту України

20 січня Міністерство оборони України

24 січня Міністерство освіти і науки України

27 січня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

31 січня Міністерство охорони здоров’я України

3 лютого Міністерство аграрної політики та продовольства України

7 лютого Міністерство внутрішніх справ України

10 лютого Міністерство інформаційної політики України

14 лютого Міністерство культури України

17 лютого Міністерство екології та природних ресурсів України

21 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

24 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

28 лютого Міністерство закордонних справ України

3 березня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

10 березня Міністерство фінансів України

14 березня Міністерство юстиції України

17 березня Пенсійний фонд України

21 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

24 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

28 березня Національна поліція України

31 березня Державна фіскальна служба України

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Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.
Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.
 Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 