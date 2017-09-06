      ♦ 8 вересня   Пенсійний фонд України

      ♦ 12 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників а­нтитерористичної операції

      ♦ 15 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

      ♦ 19 вересня Національна поліція України

     ♦  22 вересня Державна фіскальна служба України

      ♦ 26 вересня Державна міграційна служба України

      ♦ 29 вересня Державна служба України з питань праці

Примітка.Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії —  з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).