1 червня Міністерство культури України
5 червняМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
8 червня Міністерство фінансів України
12 червня Міністерство юстиції України
15 червня Пенсійний фонд України
19 червня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
22 червня Державна служба України з питань праці
26 червня Національна поліція України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії – з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).