13 липня Міністерство оборони України

17 липня Міністерство освіти і науки України

20 липня Міністерство охорони здоров’я України

24 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України

27 липня Міністерство внутрішніх справ України

31 липня Міністерство соціальної політики України

3 серпня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

7 серпня Міністерство культури України

10 серпня Міністерство екології та природних ресурсів України

14 серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

17 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

21 серпня Міністерство закордонних справ України

28 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України

31 серпня Міністерство фінансів України

4 вересня Міністерство юстиції України

7 вересня Пенсійний фонд України

11 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

14 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  та захисту споживачів

18 вересня Національна поліція України

21 вересня Державна фіскальна служба України

25 вересня Державна міграційна служба України

28 вересня Державна служба України з питань праці

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої  телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).