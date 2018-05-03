4 травня Міністерство інформаційної політики України

11 травня Міністерство інфраструктури України

15 травня Міністерство молоді та спорту України

18 травня Міністерство оборони України

22 травня Міністерство освіти і науки України

25 травня Міністерство охорони здоров’я України

29 травня Міністерство соціальної політики України

1 червня Міністерство культури України

5 червняМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України

8 червня Міністерство фінансів України

12 червня Міністерство юстиції України

15 червня Пенсійний фонд України

19 червня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

22 червня Державна служба України з питань праці

26 червня Національна поліція України

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої  телефонної лінії – з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).