ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на вересень 2017 року
1 вересня Міністерство фінансів України
5 вересня Міністерство юстиції України
8 вересня Пенсійний фонд України
12 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
15 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19 вересня Національна поліція України
22 вересня Державна фіскальна служба України
26 вересня Державна міграційна служба України
29 вересня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).