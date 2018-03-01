Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на березень 2018 року
2 березня Міністерство фінансів України
6 березня Міністерство юстиції України
9 березня Пенсійний фонд України
13 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
16 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
20 березня Національна поліція України
23 березня Державна фіскальна служба України
27 березня Державна міграційна служба України
30 березня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).