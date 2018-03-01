Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на березень 2018 року 

2 березня   Міністерство фінансів України

6 березня   Міністерство юстиції України

9 березня   Пенсійний фонд України

13 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

16 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

20 березня  Національна поліція України

23 березня  Державна фіскальна служба України

27 березня  Державна міграційна служба України

30 березня  Державна служба України з питань праці

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 