ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю
керівників центральних органів виконавчої влади на червень 2017 року

2 червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

6 червня — Міністерство фінансів України

9 червня — Міністерство юстиції України

13 червня — Пенсійний фонд України

16 червня — Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

20 червня — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

23 червня — Національна поліція України

30 червня — Державна фіскальна служба України 

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної  лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 