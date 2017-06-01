ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю
керівників центральних органів виконавчої влади на червень 2017 року
2 червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
6 червня — Міністерство фінансів України
9 червня — Міністерство юстиції України
13 червня — Пенсійний фонд України
16 червня — Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
20 червня — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
23 червня — Національна поліція України
30 червня — Державна фіскальна служба України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).