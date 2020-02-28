З початку 2020 року на «гарячій лінії» для боротьби з таким бізнесом зареєстровано майже 400 звернень

Уряд унеможливив роз­повсюдження граль­ного бізнесу під вигля­дом державних лотерей. 20 грудня 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження №1325-р «Про протидію гральному бізнесу».

Як пояснили в уряді, в Україні працює лише три оператори державних лотерей. Проте десятки сотень закладів у всій країні здійснюють гральну діяльність, заборонену законом. Маскуючись договорами на розповсюдження, які укладають з операторами державних лотерей, на території закладу встановлюють гральні автомати. Тому в ліцензійних умовах уряд скасував можливість для операторів укладати договори на розповсюдження.

В Урядовому контакт­ному центрі за дорученням уряду наприкінці 2019 року почала роботу «гаряча лінія» для боротьби з гральним бізнесом. У зв’язку з її запровадженням глава уряду закликав громадян у разі виявлення фактів поновлення роботи гральних залів звертатися на урядову «гарячу лінію» за номером 1545 і ділитися фото- і відеодоказами у коментарях. В уряді пообіцяли реагувати оперативно.

Небайдужі аноніми

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2020 року на «гарячій лінії» для боротьби з гральним бізнесом зареєстровано майже 400 звернень, що стосуються незаконного функціонування гральних автоматів та інших об’єктів грального бізнесу. Більшість цих звернень анонімні. Найчастіше вони надходили з м. Києва, Дніпропетровської, Київської, Івано-Франківської та Одеської областей.

Житель Перемишлянського району Львівської області на початку 2020 року зателефонував на урядову «гарячу лінію» й повідомив про функціонування об’єкта грального бізнесу в м. Львові біля автовокзалу. Заявник просив вжити заходів для припинення його незаконного функціонування.

У відповіді Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області зазначено, що 14 січня 2020 року відомості про це повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Сихівського ВП ГУНП у Львівській області. Заявника поінформовано, що СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області за фактом заняття гральним бізнесом за цією адресою в м. Львові внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Звернення заявника долучено до матеріалів кримінального провадження, й викладені факти буде перевірено під час досудового розслідування.

Заявник з м. Конотопа Сумської області звернувся із проханням відновити діяльність букмекерської контори «Фаворит Спорт» та інших букмекерських контор, у яких роблять ставки на спорт, зокрема у м. Конотопі.

Конотопський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області повідомив, що за фактом звернення було проведено перевірку і надано такі роз’яснення.

Відповідно до Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу з огляду на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захист моральності та здоров’я населення, заборону використання власності на шкоду людині й суспільству. Стаття 1 закону визначає таке:

1) гральний бізнес — діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних си­муляторах, у букмекерських конторах, інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

2) азартна гра — будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учасникові як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні.

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Тобто з огляду на чинне законодавство України заявникові повідомлено, що відновлення діяльності букмекерських контор неможливе у зв’язку з тим, що це заборонено законом.

У тісній взаємодії з поліцією

Киянин повідомив, що у м. Києві у приміщенні під вивіскою «Лото» працюють гральні автомати. Заявник просив вжити заходів щодо закриття грального закладу.

Деснянське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за фактом звернення провело перевірку в межах компетенції. Встановлено, що за вказаною адресою розташовано приміщення, в якому раніше був гральний заклад. 20 грудня 2019 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 р. №1325р «Про протидію гральному бізнесу», цей заклад зачинено, вивіску та стіни будівлі обклеєні чорною плівкою.

Щоденно працівники Дес­нянського управління поліції проводять заходи, спрямовані на протидію гральному бізнесу. В разі виявлення порушень застосовуватимуть заходи реагування згідно з вимогами чинного законодавства.

Житель м. Первомайська Миколаївської області у зверненні від 16.01.2020 року просив вжити заходів щодо закриття прихованих гральних автоматів (вказано адресу) в м. Первомайську.

Слідче управління ГУНП в Миколаївській області перевірку інформації, викладеної у зверненні, і прийняття за її підсумками рішення доручило Первомайському ВП ГУНП в Миколаївській області. 21.01.2020 року звернення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За період з 17 по 24 лютого 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 36 287 звернень, з них телефоном — 32 051, через інтернет — 4236.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ –

(044) 284-19-64.

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю –

за номером телефону 1539.

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів –

за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».