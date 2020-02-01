У січні та лютому українці мають отримати так само знижені цифри в платіжках, як і в грудні, на чому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій. Він закликав місцеву владу активніше застосовувати надані урядом інструменти щодо зниження суми в квитанціях на тепло й гарячу воду.
«За грудень люди отримали ціну в платіжках до 30 відсотків меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада має докласти додаткових зусиль, щоб українці платили за тепло ще менше», — наполягає Олексій Гончарук.
«Зараз ціна газу об’єктивно нижча, ніж за торішній аналогічний період, що стало результатом прозорого ринкового ціноутворення. Дякую місцевій владі в тих областях, де відбулося перерахування тарифів. На сьогодні урядовим механізмом перерахунку скористалися 143 підприємства у 21 області та Києві. Тих представників на місцях, які досі цього не зробили, закликаю активно долучитися до процесу», — наголосив глава уряду.
Він доручив Міністерству розвитку громад та територій надати фахівцям на місцях методологічну підтримку, контролювати ситуацію і забезпечити розв’язання проблемних питань у разі їх виникнення, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
Перерахунки цін на теплопостачання стали можливими завдяки ухваленій урядом постанові №1082 24 грудня 2019 року. Рішення ухвалено на виконання доручення Президента, яким місцевій владі надано інструмент для зменшення суми у платіжці за тепло і гарячу воду до 30 відсотків.
Прем’єр зазначив, що у 2020 році планують обладнати 200 приймальних відділень екстреної допомоги. Адже вдосконалення цієї системи — один із пріоритетів Програми діяльності уряду.
«Ідеться про модернізацію діяльності диспетчерських служб, оптимізацію маршрутів, навчання персоналу, сучасні стандарти госпітальної допомоги в невідкладних медичних станах тощо. Здоров’я людей — найважливіший пріоритет влади. Ми працюємо над тим, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному українцеві», — наголосив Олексій Гончарук.
Ефективність екстреної допомоги істотно залежить від оснащеності й персоналу приймальних відділень, місць у медзакладах, куди насамперед потрапляє людина в разі екстреної ситуації. Передовсім необхідно надати всім приймальним відділенням стандартного зовнішнього вигляду та оснастити медичним обладнанням. У державному бюджеті на 2020 рік на це закладено близько 6 мільярдів гривень. З них на ремонт — майже мільярд коштом субвенції та співфінансування, на обладнання — близько 5 мільярдів централізовано за бюджетні кошти.
Прем’єр-міністр доручив обласним і міським державним адміністраціям до 10 лютого визначити й подати на затвердження профільного міністерства перелік лікарень, де реалізовуватимуть проєкти (з урахуванням маршрутів та можливості/потреби встановлення обладнання). А облдержадміністраціям та КМДА доручено передбачити кошти в місцевих бюджетах на співфінансування проєкту. МОЗ має до 10 лютого розробити і довести до ОДА brand book. А ОДА/КМДА — до 23 лютого вжити невідкладних заходів щодо початку проєктування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»