Вона стане основою для запровадження нової спеціалізованої підготовки в закладах вищої освіти з 2026 року. Програму розробило Мінрозвитку у співпраці з провідними профільними університетами країни, її узгоджено з Міністерством освіти і науки.

Документ визначає єдині стандарти та вимоги до майбутніх освітніх програм підвищення кваліфікації, що розроблятимуть на її основі. Так заклади вищої освіти отримали змогу створювати власні навчальні програми підвищення кваліфікації, адаптуючи їх під себе та обов’язково погоджуючи з Мінрозвитку. Мета програми — збільшити кількість підготовлених фахівців у галузі доступності, які зможуть кваліфіковано проводити якісну оцінку безбар’єрності різних типів будівель і споруд, вимоги до яких істотно відрізняються.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, нині безбар’єрність — це не разова ініціатива, а довгострокова трансформація культури управління, проєктування та взаємодії. Це шлях до країни, де кожен може жити гідно, безпечно й самостійно.

«Потреба у підготовці фахівців з безбар’єрності особливо актуальна. Велика частина роботи пов’язана з обстеженням, оцінкою і модернізацією наявних об’єктів — від лікарень і шкіл до ЦНАПів і вулиць. У країні системно впроваджують підходи доступності у відбудові, міському плануванні, реалізують Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору. Один з головних напрямів — флагманський проєкт «Рух без бар’єрів», у межах якого модернізують комплексні транспортно-пішохідні шляхи у 15 пілотних громадах. Досвід реалізації проєкту показав: громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Нова освітня програма покликана задовольнити цей попит», — підкреслив Олексій Кулеба.

Типова освітня програма складається із п’яти навчальних модулів загальним обсягом не менш як 60 академічних годин і охоплює всі головні аспекти щодо фізичної безбар’єрності.

Теоретична частина: законодавча складова, основні положення державної політики зі створення безбар’єрного простору в Україні, а також вивчення міжнародного досвіду.

Практична частина (обстеження): моніторинг та оцінка ступеня фізичної безбар’єрності об’єктів урбанізованого середовища (транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі, об’єктів благоустрою тощо).

Підготовка звітів: навчання підготовки звітів та надання фахових рекомендацій щодо забезпечення фізичної безбар’єрності об’єкта.

Пройти відповідне навчання зможуть фахівці, які вже мають освітній рівень бакалавра за спеціальностями «Архітектура та містобудування» або «Будівництво та цивільна інженерія». Підтвердженням здобуття компетентності «Фахівець із безбар’єрності» буде сертифікат, який видає освітній заклад за підсумками підвищення кваліфікації.

Після завершення курсу спеціалісти володітимуть знаннями національного та міжнародного законодавства в галузі безбар’єрності, вмітимуть застосовувати нормативні документи та визначати параметри для створення безперешкодного доступу для всіх людей.

Довідково

Змінами до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №537 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 18 березня 2025 р. №311) передбачено, що до обстеження на безбар’єрність будівель і споруд можуть долучатися фахівці з безбар’єрності.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій