Кожна з них зможе отримати до 2 мільйонів гривень на рік

Уряд зосереджений на тому, щоб зробити соціальну допомогу українцям більш адресною, якісною та зручною. Для цього було розроблено пілотний проєкт «Розвиток соціальних послуг» в об’єднаних територіальних громадах. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на минулому засіданні Кабінету Міністрів.

Щоб цей проєкт повноцінно запрацював, уряд вніс зміни до постанови №204 і розширив критерії проєкту, що дасть змогу якнайбільшій кількості громад узяти в ньому участь. Кожна така громада отримає від держави до 2 мільйонів гривень на рік на розвиток соціальних послуг, яких потребують місцеві жителі.

2020 року коштами з державного бюджету, передбаченими на цей пілотний проєкт, не змогла скористатися жодна громада через недостатній розвиток соціальної інфраструктури. Проаналізувавши ситуацію, Міністерство соціальної політики зробило умови участі у проєкті простішими і доступнішими.

Тепер на державну допомогу може претендувати кожна громада, в якій працює хоч один фахівець із соціальної роботи. Передбачено можливість участі у проєкті надавачів соціальних послуг державного, комунального та недержавного секторів.

«Ключові соціальні послуги мають бути доступні людині за місцем її проживання — у громаді. Ми розуміємо, що на місцевому рівні не вистачає кваліфікованих спеціалістів та ресурсів для створення якісних соціальних послуг. Тому спростили умови участі у конкурсі, щоб кожна громада могла отримати державну допомогу на розвиток соціальних послуг», — пояснила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Громади, які візьмуть участь у пілотному проєкті, отримають фінансування на запровадження ключових соціальних послуг: денного догляду для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку; супроводу під час інклюзивного навчання; соціального супроводу під час працевлаштування та роботи; тимчасового відпочинку для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю; підтриманого проживання; стаціонарного догляду.

Тож відповідно до змін у постанові, Мінсоцполітики прийматиме рішення про участь виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у проєкті на підставі пропозицій, поданих Нацсоцслужбою. Її фахівці готуватимуть пропозиції щодо участі громад у проєкті в разі їх відповідності таким умовам:

— в територіальних громадах працюють фахівці із соціальної роботи з розрахунку не менш ніж один на 4 тисячі населення;

— визначено потреби населення відповідної територіальної громади у соціальних послугах в установленому порядку;

— бюджетом територіальної громади передбачено кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів становить не менш ніж 20% потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватимуть у межах проєкту, за рахунок бюджетних коштів;

— визначено показники ефективності соціальних послуг, які надають за рахунок бюджетних коштів.

Щоб взяти участь у проєкті, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають подати до Нацсоцслужби пакет документів, який містить:

— заяву, підписану сільським, селищним, міським головою, що засвідчує намір територіальної громади взяти участь у проєкті, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

— відомості про фахівців із соціальної роботи, які працюють на території територіальної громади, і кількість осіб, які проживають на її території;

— підсумки визначення потреб населення села, селища, міста в соціальних послугах;

— документи, що підтверджують затвердження у місцевому бюджеті видатків на фінансування соціальних послуг у відповідному бюджетному році;

— відомості про соціальні послуги, надання яких передбачено забезпечити в межах проєкту.

Отже, будь-яка громада, що має потребу у збільшенні кількості та підвищенні якості соцпослуг, які її жителі отримуватимуть за місцем проживання, може податися до участі у проєкті та отримати допомогу держави. Адже соціальна підтримка українців залишається одним з першочергових завдань уряду.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»