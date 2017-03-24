Президент Петро Порошенко під час засідання Ради з питань судової реформи схвально відгукнувся про розроблений її фахівцями законопроект «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Він особливо наполягає на невідкладності розгляду документа у парламенті: «Звертаюсь до Верховної Ради, щоб найближчим часом ці зміни до законодавства депутати розглянули і зробили внесок у те, щоб пришвидшити роботу нового Верховного Суду».

Глава держави подякував Раді з питань судової реформи за розроблення змін до законодавства, які забезпечують процесуальні можливості для функціонування нового Верховного Суду. Він нагадав головну мету судової реформи: забезпечити незалежність суддів від політичного тиску. «Саме тому ми прибрали функцію Президента, Верховної Ради у формуванні суддівського корпусу — для забезпечення цієї незалежності», — наголосив Президент.

Крім того, за словами глави держави, незалежність має кореспондуватися з відповідальністю судів і суддів. Президент запевнив у підтримці тих суддів, які займають принципову відповідальну й державницьку позицію в протистоянні та протидії корупційному і політичному тискові. «Ще одна мета, яку ми ставили перед собою, — це оновлення суддівської гілки влади», — нагадав Петро Порошенко.

Він зазначив, що в суспільстві панувала думка, що суддівська каста закрита від народу. «Конституційна реформа дала змогу потрапити до суддівського корпусу досвідченим адвокатам, шанованим науковцям, які прагнуть взяти участь у конкурсі, скласти необхідні іспити і вже оновленим складом претендувати на високий рівень довіри», — наголосив Президент.

Глава держави наголосив, що «зроблено величезну роботу»: конституційну судову реформу не просто проголосовано, не просто почалась її імплементація, «ми вже перебуваємо на завершальному етапі створення нового Верховного Суду».

«Я хотів би подякувати всім, хто долучився до цього процесу, передусім Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Вищій раді правосуддя», — сказав Президент. Він висловив переконання, що ті величезні очікування, які демонструє і українське суспільство, і світова громадськість щодо реформування судової гілки влади, буде виправдано на 100%.

За словами Петра Порошенка, було проведено дуже чітку роботу з проведення конкурсів, залучено громадську раду доброчесності, залучено Національну агенцію із запобігання корупції, а також усі можливості щодо перевірки електронних декларацій, професійного рівня кандидатів. «Я особисто покладаю величезні надії на те, що найближчим часом новий Верховний Суд запрацює, реалізуючи й захищаючи право українського народу на справедливий суд», — наголосив Президент. Він зауважив, що очікує на завершення добору кандидатів на посади суддів Верховного Суду вже найближчим часом.

Окремо Президент наголосив на абсолютній прозорості процедур добору кандидатур: «Громадськість має змогу контролювати цей процес, бо головне — це довіра до нового Верховного Суду, відновлення довіри до судової гілки влади, довіри громадськості».

Під час засідання Ради з питань судової реформи Президент оголосив про те, що доручив забезпечити державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігореві Бенедисюку. «Це позиція моя як Президента, який має забезпечити незалежність при формуванні Верховного Суду», — так пояснив своє рішення Петро Порошенко. Він додав, що чекає рішучих дій від слідчих, прокуратури та поліції, які мають провести належне розслідування нападу на Ігоря Бенедисюка і представити інформацію суспільству, повідомляє департамент прес-служби АП.

Ігор Бенедисюк зазначив, що досі уряд не ухвалив постанови про охорону судів. За його словами, до Вищої ради правосуддя нині надійшло понад 80 звернень щодо нападів на суддів, зокрема безпосередньо в залі судів. У відповідь на це Президент зазначив: «Якщо суди не охороняють, то можна забути про незалежність. Звертаюся до Кабінету Міністрів: пришвидшити розгляд постанови, яка забезпечить належну охорону судів».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»