Останнім часом все активніше громадянами поважного віку використовуються новітні інформаційні технології, які впроваджує Пенсійний фонд України (ПФУ), головне завдання якого є покращення обслуговування його відвідувачів, мінімізація витрат часу та максимальне спрощення процедур одержання послуг, і як складова цього напряму – можливість дистанційного їх отримання за допомогою сучасних електронних сервісів.

В Україні запрацював сервіс «Електронна пенсія», який дозволяє розпочати процедуру отримання пенсії, подавши заяву та всі необхідні документи через веб-портал електронних послуг. «Е-пенсія» є системою, за допомогою якої людина, фактично не виходячи з дому та маючи доступ до інтернету, зможе подати заяву на призначення пенсії, додати необхідні документи, а також засвідчити заяву й документи за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Якщо ж людина не має ЕЦП, необхідно попередньо звернутись до відділення ПФУ, щоб його отримати.

З інструкцією щодо реєстрації на веб-порталі та входу в особистий кабінет за допомогою ЕЦП можна ознайомитись на сайті за посиланням – https://portal.pfu.gov.ua в інформаційному полі головного меню «Як зареєструватися» (https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/HowToReg).

Однією зі складових системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі («Е-пенсія») є впровадження ПФУ нової моделі звернення громадян за призначенням пенсії «в один дотик» через веб-портал електронних послуг відомства. Для того щоб скористатися сервісом, потрібні лише 3 умови: електронний пристрій (комп’ютер, ноутбук) із доступом до мережі інтернет, авторизація в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, наявність необхідних сканованих документів.

Цей сервіс передбачає надання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, засвідчені електронним підписом), а після ухвалення рішення щодо призначення пенсії – отримання електронного повідомлення або СМС-повідомлення про необхідність візиту до сервісного центру для отримання пенсійного посвідчення.

Час очікування розгляду заяви – десять днів, сервіс є безкоштовним.

Нагадаємо, що раніше ПФУ запровадив сервіс СМС-інформування для застрахованих осіб та пенсіонерів.

Також через веб-портал електронних послуг стало можливо отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом. Послуга доступна для користувачів веб-порталу ПФУ, які увійшли на портал за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Це сучасне нововведення дозволяє громадянам не виходячи з дому отримувати такі електронні документи:

♦ довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);

♦ довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, що містить дані про розмір пенсії без урахування видів виплати;

♦ індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), що містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками;

♦ витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови праці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах, консульських та банківських установах, органах фіскальної та виконавчої служб, територіальних органах міграційної служби тощо.

Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через веб-портал ПФУ у розділі «Верифікація виданих документів» за посиланням. Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом ПФУ, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органів Фонду.

ПФУ з вересня 2019 року розпочав впроваджувати у тестовому режимі новий електронний сервіс – мобільний додаток «Пенсійний фонд». Відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів.

Проєкт «Пенсійний фонд України у смартфоні» розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг «Е-пенсія» та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з Фондом.

Завантажити додаток за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu

Версії мобільного додатку – на першому етапі доступна для користувачів смартфонів на базі платформи Android (для версії, починаючи з 4.4 (KitKat), далі – для IOS (починаючи з IOS 11).

Влітку цього року Урядовим контактним центром у тісній співпраці з Пенсійним фондом України було проведено опитування на тему «Обізнаність громадян України щодо інновацій в системі пенсійного забезпечення».

Метою дослідження було дослідити обізнаність громадян щодо інновацій в системі пенсійного забезпечення; виявити ефективні канали передачі корисної соціальної інформації тощо. Завдяки вибору методу дослідження – онлайн-опитування, в ньому взяли участь респонденти з усіх регіонів України. Запитання анкети були розміщені на веб-сайті Центру.

Респонденти-відвідувачі веб-сайту Центру продемонстрували досить високий рівень обізнаності щодо послуг та сервісів ПФУ.

Аналіз відповідей опитаних дозволив виявити найбільш та найменш вживаних сервісів Пенсійного фонду. Помітно «відстають» ті послуги, які пов’язані не із самообслуговуванням, а із залученням інших осіб (консультантів) чи додаткових функцій, що потребують використання сторонніх пристроїв: мобільних телефонів, принтерів тощо. Існує також складність через наявність чи відсутність ЕЦП. Користувачі, які не мають цифрового підпису, не можуть в повному обсязі використовувати сервіси, що пропонує Фонд.

Існує потреба в інформуванні громадськості щодо популяризації ЕЦП та спрощення і вдосконалення процедур його отримання.

Дані щодо затребуваності каналів передачі корисної соціальної інформації, обізнаності щодо сервісів і послуг ПФУ ілюструють високий інтерес, значний попит на відповідну інформацію серед українців.

Опитані позитивно охарактеризували діяльність працівників ПФУ, відзначили їх професіоналізм та сучасний підхід, але поскаржилися на черги у відділеннях Фонду.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано та надіслано на розгляд органам виконавчої влади понад 61 тис. звернень з питань пенсійного забезпечення, на майже 18,5 тис. – надано консультації працівниками урядової «гарячої лінії». Серед основних питань: нарахування (41%), виплата пенсії (18%); нарахування та виплата доплат (12%); призначення пенсії (5%).

На урядову «гарячу лінію» звернувся громадянин зі Львівської області із запитанням щодо виникнення складностей під час спроби увійти у свій персональний кабінет.

Пенсійний фонд України, розглянувши звернення, повідомив наступне. Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 07 2015 № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2015 за №991/27436 (далі-Положення) визначено порядок надання органами Пенсійного фонду послуг в електронній формі з використанням технологій видаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації.

Пунктом 2 розділу IV Положення встановлено, що реєстрація користувачів електронних послуг на веб-порталі електронних послуг здійснюється на підставі заяв за визначеною формою згідно з додатками до цього

Положення, поданих до органу Пенсійною фонду за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) особисто або через уповноваженого представника.

При реєстрації користувача електронної послуги в базі даних веб-порталу, використовуючи код заяви, одержаний в органі ПФУ, проводиться автентифікація користувача та створюється персональна сторінка із зазначенням відомого лише користувачу логіна та пароля.

Під час реєстрації ідентифікація користувачів може здійснюватися за допомогою електронного цифрового підпису, в тому числі, що міститься на платіжних картках, які одночасно є пенсійним посвідченням.

На сьогодні, користувачі, про яких відсутні дані в реєстрі застрахованих осіб, не мають можливості входу на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для реєстрації на веб-порталі потрібно звертатися до районного управління ПФУ із заявою.

Наразі є проблеми з організацією прийому відвідувачів у Пенсійному фонді Маріуполя. З проханням залагодити це питання зателефонувала його жителька, поінформувавши про те, що громадяни змушені займати чергу у даному відділенні фонду з 3-4 години ночі для того, щоб потрапити на прийом до фахівців.

Залишаються й невирішені питання, так про складність запису на прийом через електронний кабінет ПФУ та неможливістю записатися на прийом через мобільний додаток ПФУ звернулася заявниця з м. Дніпро.

Пенсійні фонди вживають заходів, щоб такі неприємні випадки стали скоріше виключеннями. Це ще раз підтверджує тезу про важливість використання новітніх інформаційних технологій, які впроваджує ПФУ для мінімізації витрат часу та максимальне спрощення процедур одержання послуг.

ДОВІДКОВО

За період з 5 по 11 листопада 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 28 393 звернення, з них телефоном – 26 444, через інтернет – 1 949.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».