Днями, у Національному музеї народної архітектури та побуту України «Пирогово», три пари молодят отримали свідоцтво про реєстрацію шлюбу у рамках святкування «Подільське весілля».Серед них були учасники Антитерористичної операції. Молоді люди подали документи на реєстрацію шлюбу, і цього ж дня отримали свідоцтва про шлюб.

Така адміністративна послуга запроваджена Міністерством юстиції України у липні 2016 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р). Згідно з урядовим рішенням державна реєстрація шлюбу проводиться у строк, визначений заявниками, у тому числі в день подання відповідної заявки. За інформацією Міністерства юстиції України, можливістю за 24 години стати чоловіком і дружиною на сьогодні скористалися вже майже 17 тисяч пар по всій Україні.

Одним з ключових завдань Міністерства юстиції є реалізація новацій у напрямку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. 11 вересня цього року Міністр юстиції Павло Петренко в Обухові відкрив черговий сучасний офіс з надання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану європейської якості Open Space. За словами очільника міністерства, всього в Україні відкрито вже 15 офісів, де українці можуть в комфортних умовах без черг, без хабарів, без годинних очікувань отримати найбільш популярні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану.

В таких центрах громадяни зможуть отримати 14 послуг, серед яких –реєстрація народження дитини, подання документів для реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи зміна імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, проставлення апостиля, отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи копій документів.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть.

Для тих, хто готується стати батьками, цікаво ознайомитися з інформацією, розміщеною на веб-сайті Міністерства юстиції https://minjust.gov.ua/actual-info/info_imena, стосовно найпоширеніших та рідковживаних імен у I півріччі 2018 року в розрізі регіонів. Серед жіночих найбільш поширені імена: Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, чоловічих – Артем, Андрій, Богдан, Давид.

Уже традиційно в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру «Урядовому кур’єру» розповіли, які проблемні питання щодо реєстрації актів цивільного стану турбують громадян. Так, цього року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 300 звернень зазначеної тематики, а саме:з питань отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, реєстрації народження, походження, усиновлення, смерті, реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, інших питань.

Так, наприклад, заявниця з Середино-Будського району Сумської області звернулася зі скаргою на працівників ДРАЦСу Сумської області. Жінці, яка має дитину 2008 року, мали надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження, згідно з частиною 1 ст. 135 Сімейного кодексу України, для призначення соціальної допомоги як одинокій матері, проте документ не надали. При повторному зверненні до ДРАЦСу з цього ж питання, за словами заявниці, їй запропонували сплатити за виготовлення документа кошти у розмірі 57 грн. Жінка просила посприяти у наданні необхідного документа безкоштовно.

Головним територіальним управлінням юстиції у Сумській області за результатами розгляду звернення повідомлено про таке. За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану районів Головного територіального управління юстиції у Сумській області заявницею було повторно отримане свідоцтво про народження дитини. Питання отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України заявницею не порушувалось. Під час державної реєстрації народження їй була видана довідка для виплати щомісячної допомоги.

Також надано роз’яснення, що у разі необхідності отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України громадянин може звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану з відповідною заявою при пред’явленні паспорта або паспортного документа. Згідно з вимогами п.16 «Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.№1064, особи мають право на безоплатне отримання витягу із вказаного реєстру із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Під час зворотного зв’язку заявниця підтвердила, що роз’яснення отримала.

Жителька Новгород-Сіверського району Чернігівської області, зателефонувавши на урядову «гарячу лінію», повідомила, що подала документи до РАЦСу Новгород-Сіверського району для того, щоб замінити прізвище у свідоцтві про народження дочки, 2002 року народження. Після закінчення місячного строку нове свідоцтво не отримала. У зв’язку з цим просила допомогти у пришвидшенні видачі свідоцтва про народження дочки.

У цій ситуації ретельно розбирались працівники Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. За результатами надали такі роз’яснення. Згідно з Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р. за №96/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.01. 2011 р. за №55/18793, питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Статтею 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» встановлено, що внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав.

Вказане свідоцтво було підготовлено. Зателефонувавши заявниці, фахівець урядової «гарячої лінії» переконався, що нове свідоцтво про народження дочки заявницею отримано.

За період з 5 по 11 вересня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 24 504 звернення, з них по телефону 23 032, через інтернет 1472.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545 -1,

Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua