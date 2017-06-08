11 травня в Брюсселі Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі до країн шенгенської зони по біометричних паспортах, а з 11 червня в Україні буде офіційно запроваджено безвізовий режим. Підставою для перетину кордонів без віз потрібен буде біометричний паспорт. Блискавична і масова реакція українців показала, наскільки вони зачекалися на позитивне рішення Європи. Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк зазначив, що після остаточного ухвалення рішення Європейського Союзу кількість оформлюваних щодня біометричних паспортів зросла з 14 до 19 тисяч.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру,на урядову «гарячу лінію» надходять зверненнящодо оформлення біометричних паспортів, запровадження безвізового режиму в’їзду до країн Європейського Союзу, які надсилаються для розгляду Державній міграційній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству закордонних справ відповідно до компетенції. Загалом з початку 2017 року зареєстровано близько тисячі звернень.

Стосовно конкретних позицій тематики звернень, то громадян турбують питання вартості та термінів виготовлення біометричного паспорта, процесу зняття та запису біометричних даних, як замінити діючий закордонний паспорт на біометричний, також громадяни скаржаться на великі черги для подачі документів, відсутність вільних місць в електронній черзі та малу кількість талонів на прийом. Для полегшення умов отримання біометричного закордонного паспорта громадяни пропонують надати можливість оплати послуг через інтернет–банкінг з одночасною реєстрацією в електронній черзі на подачу документів та їх отримання.

Громадян цікавлять питання щодо переліку необхідних документів для перетину кордону для громадян з неповнолітніми дітьми, правила перетину кордону при безвізовому режимі, термін перебування в іноземній державі.

Так, заявник, який проживав у м. Севастополь, внаслідок тимчасової окупації Криму переїхав до міста Києва. Наприкінці минулого року подав пакет документів до Печерської міграційної служби в місті Києві для отримання ІD-паспорта. Станом на початок поточного року питання не було вирішено. Чоловік просив допомогти у пришвидшенні оформлення паспорта. За результатами розгляду звернення Головне управління Державної міграційної служби України в місті Києві повідомило, що заявник отримав ID-паспорт.

Нерідко зустрічаються випадки, коли помилка в одній літері у документі створює серйозну проблему. Неточності у написанні імені, прізвища, дати народження, місця народження у паспорті та інших документах призводять до труднощів при оформленні спадщини, поїздці за кордон, укладенні договорів та в інших життєвих ситуаціях. Як виправити помилку?

Заявниця з міста Дніпро повідомила, що після одруження в грудні 2016 р. з громадянином Німеччини її прізвище змінилося. З питання заміни паспорта громадянина України заявниця звернулася до Міграційної служби м. Дніпро, проте перед отримання ID-картки заявниця заповнювала анкету, в якій вона знайшла помилку в написанні її нового прізвища латинською мовою. Стосовно виправлення помилки заявниця звернулася до працівників зазначеного паспортного столу, проте отримала відмову, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55.

Жінка просила допомогти у виправленні помилки працівниками Міграційної служби в її новій ID-картці громадянина України. Головне управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області, розглянувши звернення, повідомило, що відповідно до свідоцтва про шлюб, виданого компетентними органами іноземної держави, до заяви-анкети внесено зміни. За результатами заявниця отримала паспорт.

Корисно знати, що на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби запроваджено рубрику «Перевірка транслітерації», скориставшись якою можна перевірити, як буде виглядати транслітерація прізвища та ім'я у паспорті громадянина України у формі картки та у паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Киянин просив надати роз’яснення, на якій підставі 16 березня ц. р. йому відмовили видати паспорт у вигляді ID-картки в Центрі обслуговування «Паспортний сервіс». При замовленні паспорта він вибрав термін виготовлення 20 робочих днів. 15 березня на сайті ДМСУ на сторінці «Перевірка стану оформлення паспорта» статус готовності документа змінився на «Паспорт доставлено до територіального органу ДМС 15.03.2017». Проте при зверненні в даний Центр йому було відмовлено у видачі під приводом, що не сплачено прискорене виготовлення. Заявник у подиві: якщо паспорт вже готовий, і його виробництво не займає 20 робочих днів, до чого вимагати додаткові гроші.

Державне підприємство «Документ» вибачилось перед заявником за недостатньо детальні роз’яснення стосовно порядку та процедури оформлення, пересилання та видачі готових паспортних документів.

Отже, фахівці Урядового контактного центр радять громадянам звертатись на урядову «гарячу лінію», яка сприятиме вирішенню порушених у зверненнях питань і задоволенню законних прав та інтересів заявників.

За період з 29 травня 2017 року по 4 червня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 36 485 дзвінків, а також 829 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа