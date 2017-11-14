Проблеми, що виникають у сфері комунальних послуг, безпосередньо впливають на життєдіяльність суспільства та його рівень життя, тому є надзвичайно важливими й актуальними для соціуму. Житлово-комунальні послуги забезпечують найбільш важливі потреби людини, адже стосуються безпеки і комфорту.

Протягом кількох років розмір оплати за комуналку українцям намагаються наблизити до європейського рівня. Відповідно й маємо підвищення тарифів у два-три рази. Якщо поцікавитися цінами на комунальні послуги у Європі, то порівняно з Німеччиною, Великобританією та Австрією (де громадяни витрачають на комуналку приблизно 150-170 євро кожного місяця), в Україні комунальні платежі становлять в середньому близько 60 євро. Але, якщо перевести ці цифри у відсоток від зарплати, то вийде, що комуналка в Європі займає лише 10-12% від заробітної плати, коли в Україні це аж 57-60%.

9 листопада 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про житлово-комунальні послуги», який, за словами віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка, забезпечить населення якісними комунальними послугами за справедливою ціною.

Зокрема, закон змінює порядок укладення споживачами договорів на отримання житлово-комунальних послуг, а саме: управління, водопостачання, вивіз відходів, постачання газу та електрики. У документі передбачається, що мешканці багатоквартирних будинків мають окремо укладати договори на отримання тепла. Також, згідно із законом, тарифи на тепло із систем автономного опалення формуються і встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку. Крім того, споживачі мають окремо укладати договори з виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

Варто зазначити, що Закон України «Про житлово-комунальні послуги» є четвертим ключовим законом у реформі енергоефективності. Раніше були прийняті закони «Про енергоефективність будівель», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про Фонд енергоефективності».

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 106 тисяч звернень, що стосувалися питань комунального господарства. У кожному другому зверненні громадяни скаржилися на відсутність або неякісне надання житлово-комунальних послуг, зокрема послуг електропостачання, централізованого холодного та гарячого водопостачання.

Так, наприклад, жителька м. Первомайськ Миколаївської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на те, що водопостачання в місті з 5 вересня подавалося з 23:00 до 06:00, про що містян попередив Первомайський водоканал. Заявниця просила сприяння у тому, щоб відповідні органи вжили заходів до подачі води не вночі, а вдень. Звернення було передано на розгляд Миколаївській облдержадміністрації. Під час зворотного зв’язку громадянка повідомила про те, що за два дні після звернення водопостачання було відновлено у звичайному режимі, а також висловила подяку працівникам Центру.

Громадянка із с. Дружківка Донецької області поскаржилася працівникам урядової «гарячої лінії» на те, що за адресою її проживання вже більше доби відсутня послуга електропостачання. Жінка попросила вжити заходів щодо відновлення послуги електропостачання за її адресою проживання у найкоротший термін. Після розгляду звернення Донецькою облдержадміністрацією, послугу електропостачання було відновлено наступного дня після звернення, що і підтвердилося зворотним зв’язком.

Заявниця із м. Рівне повідомила на урядову «гарячу лінію», що в одному із дитячих садочків міста відсутня послуга опалення. Жінка зазначила, що діти мерзнуть в холодному приміщенні, відсутність опалення призводить до підвищеної вологості в садку, тому багато дітей захворіли, а син заявниці захворів уже вдруге. Громадянка зазначила, що зверталась до керівництва ПАТ «Рівнетеплоенерго» щодо дати включення опалення, проте отримала відповідь про проведення ремонтних робіт на лінії, у зв’язку з чим дата включення не відома. Заявниця просила вжити заходів стосовно вирішення питання включення опалення в дитячому садку. Це звернення розглянула Рівненська обласна державна адміністрація, за результатами якого опалення в садку відновили вже наступного дня після звернення.

За період з 6 листопада по 13 листопада 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 140 137 дзвінків, а також 1323 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua