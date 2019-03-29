Однією з проблем, яку має вирішити медична реформа, є самолікування.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у 2017 році чверть грошей українці витратили на ліки без доведеної ефективності. Це майже 14 мільярдів гривень, які можна було б витратити на ефективне та безпечне лікування. Не секрет, що громадяни частіше звертаються за порадами саме до аптек, без консультацій з лікарем. Цьому сприяє фізична доступність аптечних закладів, особливо у містах, а також надмірно поширена реклама у всіх засобах масової інформації.

Такий стан речей не тільки провокує нераціональне використання коштів, а й створює велику небезпеку для здоров’я та життя людей.

Програма «Доступні ліки» продовжує бути пріоритетом Уряду. У 2019 році громадяни отримуватимуть ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою. На це у Державному бюджеті передбачено 1 млрд грн: 250 млн на регіональну субвенцію і 750 млн на забезпечення функціонування програми через Національну службу здоров’я (НСЗУ), яка буде її адмініструвати.

Як повідомляють у НСЗУ, з 1 квітня цього року контактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів — НСЗУ, за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку».Рецепт на «Доступні ліки» буде виключно електронним, а ліки відпускатимуться за номером рецепта, який надсилатиметься смс-повідомленням на мобільний телефон пацієнта. Відтепер пацієнти зможуть отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка бере участь у програмі. Це розширить можливості лікарів первинної допомоги виписувати ліки за програмою для усіх пацієнтів, які підписали з ними декларації.

Щоб стати аптекою-учасницею програми «Доступні ліки» аптечні заклади повинні зареєструватися в центральній базі даних системи eHealth.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом січня — березня цього року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано майже 700 звернень з питань діяльності аптечних закладів. Зверталися переважно громадяни з Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Київської областей та м. Києва, які нарікали на проблеми з отриманням необхідних їм ліків в аптечних закладах. Насамперед, заявники скаржилися на відмову фармацевтів у видачі препаратів за умовами урядової програми «Доступні ліки», передусім, у зв’язку з недостатнім її фінансуванням на місцевому рівні. Крім того, зафіксовано кілька десятків звернень щодо сприяння у відкритті нових аптек поблизу місць проживання заявників

Жителька міста Запоріжжя зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що звернулася до аптеки на території поліклініки міста з рецептом на отримання безкоштовних ліків від серцево-судинних захворювань, згідно з урядовою програмою «Доступні ліки». Проте, заявниці повідомили, що фінансування програми відсутнє. У зв’язку з цим вона просила сприяння у безкоштовному отриманні ліків від серцево-судинних захворювань згідно з урядовою програмою «Доступні ліки» в будь-якій аптеці міста.

У Департаменті охорони здоров’я міської ради повідомили, що Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» заявниці було надано роз’яснення щодо порядку отримання лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки». Зокрема, для отримання рецептів на ліки за вказаною програмою необхідно звернутися до сімейного лікаря, який, в свою чергу, інформує про аптечні заклади, де можна отримати необхідні ліки за рецептом. Невдовзі заявницю забезпечили ліками в повному обсязі.

Заявник з м. Ізюм Харківської області, пенсіонер, особа з інвалідністю II групи, також просив сприяння в отриманні медичних препаратів за умовами урядової програми «Доступні ліки». Він повідомив, що сімейним лікарем поліклініки міста йому було видано рецепт на необхідні препарати на пільговій основі. На жаль,в кожній з трьох аптек, куди він звернувся, йому було відмовлено, мотивуючи тим, що немає фінансування програми.

У відповіді Управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації заявнику повідомили адреси аптечних закладів міста, з якими Ізюмською центральною міською лікарнею укладені договори за програмою «Доступні ліки». Під час зворотного зв’язку фахівець урядової «гарячої лінії» переконався, що пенсіонер був забезпечений медичними препаратами на пільгових умовах у повному обсязі.

Жителька м. Світловодськ Кіровоградської області 16 січня цього року поскаржилася, що в аптечному закладі міста їй було відмовлено у наданні медичних препаратів Метформін-Тева та Еналаприл за програмою «Доступні ліки».В аптеці причиною відмови назвали відсутність фінансування зазначеної програми.

За результатами розгляду звернення у виконкомі Світловодської міської ради зазначили, що Адміністрація КНП «ЦПМСД Світловодської МР» підтвердила затримку державного фінансування за програмою «Доступні ліки» на початку року. Згодом фінансування було відновлено і заявниця 22 січня за безкоштовним рецептом отримала ліки, про що й підтвердила фахівцю урядової «гарячої лінії» під час зворотного зв’язку.

За період з 20 по 28 березня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 33 380 звернень, з них телефоном — 30 841, через інтернет — 2539.