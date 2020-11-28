Цього року зима розпочала наступ широким фронтом. 15—16 листопада перший сніг білою ковдрою завтовшки 8 сантиметрів укрив Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Луганщину, Полтавщину, Сумщину і Харківщину. Щоправда, снігопади були лагідними, без різкого зниження температури. Але навіть такий м’який візит сніжної королеви спричинив масштабну проблему: власникам авто, які не потурбувалися завчасно перевзути їх, годинами довелося простоювати у чергах на СТО, щоб замінити літні шини на зимові. Не обійшлося і без ДТП з жертвами, що сталися на дорогах, вкритих ожеледицею.

Отже, зима настала. Якою вона буде? На це запитання пошукаємо відповіді у прогнозах професійних і синоптиків-аматорів. Не обминемо увагою і спостережень за традиційними природними прикметами.

Метеорологи повідомляють, що перший місяць зими буде щедрим на мокрі снігопади, але без істотного зниження температури. Денна здебільшого буде плюсовою, а нічна коливатиметься у межах 5—8 градусів нижче нуля. Новорічне свято зустрічатимемо з дощем.

Погодні умови на наступні зимові місяці, весну та літо прогнозуватимемо, беручи до уваги народні прикмети. Старі люди здавна спостерігають за ними у такі дні грудневих релігійних свят: Платона та Романа (1), Третя Пречиста (4), Катерини (7), Андрія Первозваного (13), Миколая Чудо­творця (19).

На Платона та Романа виглядали зиму, щоб похвалити її на Масляну неділю (вісім тижнів до Великодня). Який перший день грудня, така й зима. Якщо вранці тепло й сонячно, початок зими буде м’яким, малосніжним. Якщо опівдні й на ніч приморозить, зима буде з частими змінами погоди: буревіями, мокрим снігом, морозами вночі і відлигами вдень.

Від Третьої Пречистої починаються зимові свята. «Введення прийде — празників наведе», — каже прислів’я. Це свято характеризують такі народні прикмети. Якщо до хати завітає молодик, та ще й заможний, весь рік ваша родина буде при здоров’ї, житиме в достатку. Якщо ж першою завітає стара жінка — сім’ю обсядуть злидні та хвороби. Тому бабусям цього дня краще не виходити з дому.

Після Введення і до Благовіщення (7 квітня) вважають за великий гріх копати чи орати землю, «бо вона спочиває і на літо сил набирає». Якщо до Пречистої і Катерини (7) триматиметься тепла погода, морозів ще не буде до Варвари (17). «Третя Пречиста з водою — літо з травою», — кажуть старі люди. Якщо день буде з морозом, він триматиметься до кінця місяця.

Свято Катерини вважається днем дівочої долі. За народним уявленням, доля супроводжує людину все життя. «Від долі не втечеш і не сховаєшся, її конем не об’їдеш, від неї не відкупишся», — стверджує народна мудрість.

Історія святої великомучениці сягає початку IV ст. н. е. Єгиптянка Катерина була вродливою дівчиною з багатої християнської сім’ї. Досягши повноліття, вона почала проповідувати вчення Ісуса Христа, за що імператор Максиміліан, який переслідував перших християн, наказав скарати її мученицькою смертю — колесуванням. Нині мощі святої зберігаються у храмі на Синайській горі, а на місці страти височіє мармурова колона з викарбуваним на ній зображенням голови великомучениці Катерини.

У наш час Катерини — одне з обрядових свят молодіжних вечорниць. Готують його дівчата. В одній із просторих осель у складчину варять спільну вечерю — борщ і кашу. Парубки приносять дівчатам гостинці: бублики, фрукти, гарбузове і соняшникове насіння. Починалися розваги. Але без танців, бо Пилипівка.

Головним веселим дійством були ворожіння. Ось одне з них. Дівчата по черзі виходять з хати з горщиком каші і на чотири боки гукають: «Катерино, доле наша, покрий голівоньку — дам каші!» Слухають, звідки доля озветься (закукурікає півень, загавкає собака, заірже кінь чи замукає корова) — звідти слід чекати судженого.

Якщо на Катерини відлига й туман, сильних морозів найближчим часом не буде. Слід очікувати на мокрі снігопади.

Андрієві вечорниці Калита — свято парубоцьке. Складчину організовують хлопці. Головний атрибут розваг — великий коровай, підвішений на шворці до сволока у просторій світлиці. Біля нього стоїть охоронець. В одній руці тримає миску з розведеною сажею, у другій — квач із клоччя. Кожен охочий скуштувати коровая, осідлавши кочергу, йде до охоронця. Відбувається такий діа­лог:

— Пане, я їду Калиту кусати!

— А я буду по зубах писати!

— А я вкушу!

— А я впишу!

Вершник на кочерзі підстрибує і намагається вкусити кусок Калити. Охоронець змоченим у сажу квачем прикрашає його обличчя чорною міткою. За дозволених три спроби рідко кому щастить відкусити шматок Калити, що гойдається на шворці. Кому це вдається, можна зняти Калиту і розділити між учасниками забави.

Якщо на Андрія водойми скує крига, а погода безвітряна, зима буде лагідною.

Святий Миколай Чудотворець належить до визначних святих християнської церкви. З особливим нетерпінням чекають на це свято діти. За традицією, в ніч проти 19 грудня батьки кладуть дітям подарунки під подушечки. Це роблять уночі, щоб діти вірили в чудеса.

Цього дня багато благодійних організацій проводять акції опікування сиротами та інвалідами.

За народними прикметами, «від Миколая зима сил набирає».

Напередодні Нового року наведіть лад в обійсті. Зберіть весь непотріб і винесіть на смітник. Це просто. Хочеться передусім порядку не лише у власному домі, а й у державі.

Із прийдешнім Новим роком!

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

1 грудня — День працівників прокуратури; Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 1991 року народ України вільним волевиявленням на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності нашої держави

1—31 грудня — Різдвяний піст Пилипівка

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня — Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

5 грудня — День працівників статистики; Всесвітній день ґрунтів; Міжнародний день добровольців заради економічного та соціального розвитку

6 грудня — День Збройних сил України

7 грудня — День місцевого самоврядування; Міжнародний день цивільної авіації

7—13 грудня — Всеукраїнський тиждень права

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією; Міжнародний день пам’яті жертв геноциду

10 грудня — День прав людини

11 грудня — Міжнародний день гір

12 грудня — День Сухопутних військ України; Міжнародний день нейтралітету

13 грудня — День благодійництва; апостола Андрія Первозваного

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня — День працівників суду

17 грудня — День працівників Державної виконавчої служби

18 грудня — Міжнародний день мігранта

19 грудня — День адвоката; Святителя Миколая Чудо­творця

20 грудня — Міжнародний день солідарності людей

22 грудня — День енергетика; День працівників дипломатичної служби

24 грудня — День працівників архівних установ

25 грудня — Католицьке Різдво

29 грудня — 195 років із часу повстання Чернігівського полку проти російського царизму в Україні (1825)

31 грудня — З прийдешнім