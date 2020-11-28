Цього року зима розпочала наступ широким фронтом. 15—16 листопада перший сніг білою ковдрою завтовшки 8 сантиметрів укрив Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Луганщину, Полтавщину, Сумщину і Харківщину. Щоправда, снігопади були лагідними, без різкого зниження температури. Але навіть такий м’який візит сніжної королеви спричинив масштабну проблему: власникам авто, які не потурбувалися завчасно перевзути їх, годинами довелося простоювати у чергах на СТО, щоб замінити літні шини на зимові. Не обійшлося і без ДТП з жертвами, що сталися на дорогах, вкритих ожеледицею.
Отже, зима настала. Якою вона буде? На це запитання пошукаємо відповіді у прогнозах професійних і синоптиків-аматорів. Не обминемо увагою і спостережень за традиційними природними прикметами.
Метеорологи повідомляють, що перший місяць зими буде щедрим на мокрі снігопади, але без істотного зниження температури. Денна здебільшого буде плюсовою, а нічна коливатиметься у межах 5—8 градусів нижче нуля. Новорічне свято зустрічатимемо з дощем.
Погодні умови на наступні зимові місяці, весну та літо прогнозуватимемо, беручи до уваги народні прикмети. Старі люди здавна спостерігають за ними у такі дні грудневих релігійних свят: Платона та Романа (1), Третя Пречиста (4), Катерини (7), Андрія Первозваного (13), Миколая Чудотворця (19).
На Платона та Романа виглядали зиму, щоб похвалити її на Масляну неділю (вісім тижнів до Великодня). Який перший день грудня, така й зима. Якщо вранці тепло й сонячно, початок зими буде м’яким, малосніжним. Якщо опівдні й на ніч приморозить, зима буде з частими змінами погоди: буревіями, мокрим снігом, морозами вночі і відлигами вдень.
Від Третьої Пречистої починаються зимові свята. «Введення прийде — празників наведе», — каже прислів’я. Це свято характеризують такі народні прикмети. Якщо до хати завітає молодик, та ще й заможний, весь рік ваша родина буде при здоров’ї, житиме в достатку. Якщо ж першою завітає стара жінка — сім’ю обсядуть злидні та хвороби. Тому бабусям цього дня краще не виходити з дому.
Після Введення і до Благовіщення (7 квітня) вважають за великий гріх копати чи орати землю, «бо вона спочиває і на літо сил набирає». Якщо до Пречистої і Катерини (7) триматиметься тепла погода, морозів ще не буде до Варвари (17). «Третя Пречиста з водою — літо з травою», — кажуть старі люди. Якщо день буде з морозом, він триматиметься до кінця місяця.
Свято Катерини вважається днем дівочої долі. За народним уявленням, доля супроводжує людину все життя. «Від долі не втечеш і не сховаєшся, її конем не об’їдеш, від неї не відкупишся», — стверджує народна мудрість.
Історія святої великомучениці сягає початку IV ст. н. е. Єгиптянка Катерина була вродливою дівчиною з багатої християнської сім’ї. Досягши повноліття, вона почала проповідувати вчення Ісуса Христа, за що імператор Максиміліан, який переслідував перших християн, наказав скарати її мученицькою смертю — колесуванням. Нині мощі святої зберігаються у храмі на Синайській горі, а на місці страти височіє мармурова колона з викарбуваним на ній зображенням голови великомучениці Катерини.
У наш час Катерини — одне з обрядових свят молодіжних вечорниць. Готують його дівчата. В одній із просторих осель у складчину варять спільну вечерю — борщ і кашу. Парубки приносять дівчатам гостинці: бублики, фрукти, гарбузове і соняшникове насіння. Починалися розваги. Але без танців, бо Пилипівка.
Головним веселим дійством були ворожіння. Ось одне з них. Дівчата по черзі виходять з хати з горщиком каші і на чотири боки гукають: «Катерино, доле наша, покрий голівоньку — дам каші!» Слухають, звідки доля озветься (закукурікає півень, загавкає собака, заірже кінь чи замукає корова) — звідти слід чекати судженого.
Якщо на Катерини відлига й туман, сильних морозів найближчим часом не буде. Слід очікувати на мокрі снігопади.
Андрієві вечорниці Калита — свято парубоцьке. Складчину організовують хлопці. Головний атрибут розваг — великий коровай, підвішений на шворці до сволока у просторій світлиці. Біля нього стоїть охоронець. В одній руці тримає миску з розведеною сажею, у другій — квач із клоччя. Кожен охочий скуштувати коровая, осідлавши кочергу, йде до охоронця. Відбувається такий діалог:
— Пане, я їду Калиту кусати!
— А я буду по зубах писати!
— А я вкушу!
— А я впишу!
Вершник на кочерзі підстрибує і намагається вкусити кусок Калити. Охоронець змоченим у сажу квачем прикрашає його обличчя чорною міткою. За дозволених три спроби рідко кому щастить відкусити шматок Калити, що гойдається на шворці. Кому це вдається, можна зняти Калиту і розділити між учасниками забави.
Якщо на Андрія водойми скує крига, а погода безвітряна, зима буде лагідною.
Святий Миколай Чудотворець належить до визначних святих християнської церкви. З особливим нетерпінням чекають на це свято діти. За традицією, в ніч проти 19 грудня батьки кладуть дітям подарунки під подушечки. Це роблять уночі, щоб діти вірили в чудеса.
Цього дня багато благодійних організацій проводять акції опікування сиротами та інвалідами.
За народними прикметами, «від Миколая зима сил набирає».
Напередодні Нового року наведіть лад в обійсті. Зберіть весь непотріб і винесіть на смітник. Це просто. Хочеться передусім порядку не лише у власному домі, а й у державі.
Із прийдешнім Новим роком!
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»
1 грудня — День працівників прокуратури; Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 1991 року народ України вільним волевиявленням на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності нашої держави
1—31 грудня — Різдвяний піст Пилипівка
2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня — Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста
5 грудня — День працівників статистики; Всесвітній день ґрунтів; Міжнародний день добровольців заради економічного та соціального розвитку
6 грудня — День Збройних сил України
7 грудня — День місцевого самоврядування; Міжнародний день цивільної авіації
7—13 грудня — Всеукраїнський тиждень права
9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією; Міжнародний день пам’яті жертв геноциду
10 грудня — День прав людини
11 грудня — Міжнародний день гір
12 грудня — День Сухопутних військ України; Міжнародний день нейтралітету
13 грудня — День благодійництва; апостола Андрія Первозваного
14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня — День працівників суду
17 грудня — День працівників Державної виконавчої служби
18 грудня — Міжнародний день мігранта
19 грудня — День адвоката; Святителя Миколая Чудотворця
20 грудня — Міжнародний день солідарності людей
22 грудня — День енергетика; День працівників дипломатичної служби
24 грудня — День працівників архівних установ
25 грудня — Католицьке Різдво
29 грудня — 195 років із часу повстання Чернігівського полку проти російського царизму в Україні (1825)
31 грудня — З прийдешнім