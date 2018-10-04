Зовсім недавно батьки та школярі з хвилюванням чекали початку навчального року. Якщо зі школою все практично вирішено, то питання куди прилаштувати дитину після занять для багатьох сучасних батьків залишається актуальним. Особливо це стосується батьків учнів молодших класів. Заняття у малюків закінчуються рано і куди діватися дитині після школи, якщо вдома немає бабусь та дідусів, є серйозною проблемою. Виручали батьків, які працюють, групи подовженого дня у школах, так звана «продльонка». Позитивним у таких групах є те, що дитина перебуває під постійним наглядом педагогів, спілкується в колі однолітків, має можливість для повноцінного всебічного розвитку: відвідуючи гуртки та секції за інтересами. Мінуси – не завжди правильно організоване харчування, неналежні умови для відпочинку: відсутні приміщення для організації сну першокласників. Ніде правди діти, виконання домашніх завдань у групі подовженого дня носить поверхневий характер. Таким чином, робота груп подовженого дня вимагала реформування.

Міністерство освіти і науки розробило новий документ, який визначає механізм утворення груп подовженого дня у навчальних закладах. Це – Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 677 та зареєстрований у Міністерстві юстиції 24.07.2018 року за № 865/32317.

Зазначеним Порядком передбачено можливість створення інклюзивних та/або спеціальних груп подовженого дня. Визначено особливості процедури їх відкриття, наповнюваності та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. На відміну від скасованого Положення про групу подовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, яке допускало комплектування груп у межах щонайменше 4-х вікових категорій (наприклад, з учнів 2–5 класів), тепер різниця у віці учнів з однієї групи не має перевищувати двох вікових груп (приміром, з учнів 2–3 класів). Передбачається, що це дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку. Водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи подовженого дня для учнів різного віку.

Згідно з документом фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника закладу загальної середньої освіти. Водночас, Порядок передбачає, що групи подовженого дня можуть фінансуватися з інших, не заборонених законом джерел. Так, наприклад, батьки можуть робити благодійні внески для таких груп. Зі слів Генерального директора директорату дошкільної та шкільної освіти Андрія Осмоловського, «батьки можуть, але не зобов’язані це робити. І їх ніхто не має права до того силувати. Натомість, у держави і засновника зобов’язання є».

Рішення про створення та роботу груп подовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими зверненнями батьків чи інших законних представників учнів. Для цього в школі має бути необхідна матеріально-технічна база та умови для організації харчування учнів. Для першокласників можуть створювати умови для сну.

Редакція «Урядового кур’єру» поцікавилася в Урядовому контактному центрі, які питання, пов’язані з освітою, турбують громадян. За інформацією управління взаємодії з громадськістю Центру, упродовж 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано майже 9 тисяч звернень з питань освіти.

З початком нового навчального року батьки школярів скаржилися на незадовільну організацію навчально-виховного процесу, зокрема щодо відсутності груп подовженого дня для учнів молодших класів. Заявники повідомляли, що звертаючись до місцевої влади, отримували тільки роз’яснення, що відсутнє фінансування і таку групу можливо організувати тільки за рахунок батьків. Їм пропонували сплачувати за оренду приміщень, або за саму групу (наприклад, як за гурток), повідомлялося про скорочення робочого часу такої групи, і це за умов, що у батьків відсутня можливість забирати дітей раніше. Крім того, заявників обурювала відмова у зарахуванні дітей до групи подовженого дня через відсутність довідки з місця роботи про тривалість робочого дня. Інша ситуація відбувалась у школах, де створено групу подовженого дня, проте, як зазначають батьки, з кожного класу початкової ланки лише 6 учнів мають змогу перебувати у групі подовженого дня.

Ось декілька прикладів позитивного вирішення проблемних питань роботи груп подовженого дня після звернення на урядову «гарячу лінію».

Житель міста Чернігів повідомив, що у місцевому навчальному закладі І–ІІ ступенів група подовженого дня працює до 17:00 години. Він та його дружина офіційно працевлаштовані, тому не мають можливості забирати дитину раніше ніж 18:00 годин. Заявник просив сприяння в організації роботи групи подовженого дня у зазначеному навчальному закладі до 18:00 години.

За результатами розгляду звернення Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації поінформувало, що на прохання батьків, які працюють і не можуть забрати дітей о 17:00 годині, для учнів 1–4-х класів організовано роботу чергової групи подовженого дня (тривалістю з 17:00 до 18:00 години).

Заявниця з міста Запоріжжя зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та розповіла фахівцю, що є багатодітною мамою, виховує четверо дітей (2010, 2011 – близнюки та 2012 р. н.). Суть її звернення в тому, що вчитель групи подовженого дня відмовила дочці заявниці, яка навчається у другому класі, перебувати у групі подовженого дня разом зі своїми сестрами, які навчаються у першому класі. Жінка просила надати роз'яснення, на якій підставі було відмовлено дівчинці навчатися разом із сестрами у групі подовженого дня.

У Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради повідомили, що після звернення заявниці до керівника Запорізької загальноосвітньої школи I–III ступенів із відповідною заявою питання зарахування дитини, яка навчається у другому класі, до групи подовженого дня, де перебувають її сестри, вирішено позитивно.

За період з 24 вересня по 2 жовтня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 406 звернень, з них по телефону – 32749, через інтернет – 1657.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38 (044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua