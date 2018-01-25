Експозиція називається «Антарктида: життя льодового континенту». На ній представлено 70 світлин. Усі фото полярник зробив, перебуваючи в експедиціях на єдиній українській антарктичній станції Академік Вернадський. Загалом на рахунку вченого п’ять експедицій — одна річна та чотири сезонних, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Побувавши на виставці, розумієш, що Антарктида це не лише айсберги — і пінгвіни… Фото з сайту facebook.com/UAMON

«Моя програма досліджень в Антарктиці передбачає вивчення морської фауни, біорізноманіття, взаємодії морського середовища і прибережних екосистем тощо. Ми фіксували об’єкти та каталогізували їх. Так з’явилася частина представлених на виставці робіт. Також є  художні фото. Але передовсім мені хотілося б поділитися тим, чого не бачить більшість людей, — підводним світом Антарктики», — розповів Андрій Утєвський.

На фото дослідника — пінгвіни, тюлені, морські леопарди, слоненятка, леви. Однією з найулюбленіших своїх робіт полярник називає фото морського рачка, який завтовшки з чверть міліметра.

«Ця світлина була створена в дуже складних умовах — я мав лише один шанс зробити її. Адже працювати довелося під крижаним полем, на глибині 30 метрів, на сильній течії з великою кількістю мулу… За всіх цих умов у досить важкому спорядженні мені треба було зайняти ідеальне горизонтальне положення і наплисти на рачка. Я зробив один кадр — і мене понесло далі, піднявся мул. Але цей кадр був справді вдалим», — розповів біолог.

Щодо спорядження, з яким доводиться працювати, Андрій Утєвський зазначає, що воно важить близько 50 кілограмів. Загалом же, коли він спускається під воду, то тримає на собі понад 200 кілограмів. Разом з напарником вони знімають одночасно на відеокамеру та фотоапарат. Спеціально для підводної зйомки в холодній воді в Харківському авіаційному університеті створили бокси для цієї техніки.

Під час презентації виставки Андрій Утєвський показав власні короткі ролики про те, як здійснюється зйомка під водою, як до неї готуються, а також відео з представниками морської фауни. Зокрема присутні змогли побачити та почути цікаві розповіді про гігантських морських зірок, восьминогів, унікальних риб — нототенію та льодяну рибу, губки, яким вже близько 5-6 тисяч років.

Виставка триватиме в Київському міському будинку вчителя до 29 січня включно, тож у допитливих киян та гостей міста є змога розширити своє пізнання про континент, побувати на якому вдається дуже небагатьом.

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»