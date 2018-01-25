Експозиція називається «Антарктида: життя льодового континенту». На ній представлено 70 світлин. Усі фото полярник зробив, перебуваючи в експедиціях на єдиній українській антарктичній станції Академік Вернадський. Загалом на рахунку вченого п’ять експедицій — одна річна та чотири сезонних, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
«Моя програма досліджень в Антарктиці передбачає вивчення морської фауни, біорізноманіття, взаємодії морського середовища і прибережних екосистем тощо. Ми фіксували об’єкти та каталогізували їх. Так з’явилася частина представлених на виставці робіт. Також є художні фото. Але передовсім мені хотілося б поділитися тим, чого не бачить більшість людей, — підводним світом Антарктики», — розповів Андрій Утєвський.
На фото дослідника — пінгвіни, тюлені, морські леопарди, слоненятка, леви. Однією з найулюбленіших своїх робіт полярник називає фото морського рачка, який завтовшки з чверть міліметра.
«Ця світлина була створена в дуже складних умовах — я мав лише один шанс зробити її. Адже працювати довелося під крижаним полем, на глибині
Щодо спорядження, з яким доводиться працювати, Андрій Утєвський зазначає, що воно важить близько
Під час презентації виставки Андрій Утєвський показав власні короткі ролики про те, як здійснюється зйомка під водою, як до неї готуються, а також відео з представниками морської фауни. Зокрема присутні змогли побачити та почути цікаві розповіді про гігантських морських зірок, восьминогів, унікальних риб — нототенію та льодяну рибу, губки, яким вже близько 5-6 тисяч років.
Виставка триватиме в Київському міському будинку вчителя до 29 січня включно, тож у допитливих киян та гостей міста є змога розширити своє пізнання про континент, побувати на якому вдається дуже небагатьом.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»