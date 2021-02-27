Отруєння чадним газом через несправність димарів, на жаль, траплялося в різні роки. Однак віднедавна, як можна констатувати з численних повідомлень ЗМІ, їх кількість значно зросла. На Львівщині, Полтавщині, Тернопільщині, фактично в кожній області України траплялися трагічні випадки іноді з летальними наслідками. На Харківщині в лютому цього року в селищі Дворічна подружжя отруїлося чадним газом. Главу сім’ї врятувати не вдалося, а його 63-річну дружину, яку рятувальники через вікно евакуювали з будинку, в тяжкому стані доправили до лікарні. Причина — несправність газового обладнання та витяжної системи. За схожих обставин у Харкові загинув чоловік і його дворічний син, а вагітна дружина потрапила в реанімацію.

Чому вчаділа система безпеки споживачів газу?

Як розповів «Урядовому кур’єру» начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, торік до служби надійшло 10 звернень про отруєння чадним газом, а за неповні два місяці цього року було чотири такі виклики. Причина цієї невтішної динаміки не лише в безпечності господарів домоволодінь, а передовсім у розбалансованості, чи й відсутності чіткої системи нагляду і контролю за станом газового обладнання — котлів, плит, димових та вентиляційних каналів у житлових будинках.

Хто ж усім цим, а головне — безпекою людей, має опікуватися? Цілком логічно припустити, що контролювати якість і безпеку послуги, продукту повинен постачальник. Однак як зазначено на сайті АТ «Харківгаз», під час планово-технічного обслуговування та інших робіт щодо внутрішньобудинкових систем газопостачання працівники газового господарства перевіряють не стан димових та вентиляційних каналів, а лише наявність у них тяги. Газове господарство стежить за своєчасним наданням власниками актів стану димових та вентиляційних каналів. Якщо їх немає чи отримано акт із негативним висновком, газове господарство може ініціювати від’єднання споживача від газопостачання. Газовики наголошують, що найретельніше пильнувати за станом димових та вентиляційних каналів слід узимку, а особливо уважними мають бути користувачі газових приладів з відводом продуктів згорання в димоходи. У разі порушень у роботі димових каналів шкідливі продукти згорання замість того, щоб виводитися назовні, накопичуються у приміщенні. Унаслідок цього можливе тяжке, а часто й смертельне отруєння чадним газом.

Газовики наголошують, що найретельніше пильнувати за станом димових та вентиляційних каналів слід узимку, а особливо уважними мають бути користувачі газових приладів з відводом продуктів згорання в димоходи.

Шукай дим у… димарі

За інформацією Харківгазу, в обласному центрі нібито працює близько 30 організацій, які надають послуги населенню з обслуговування димоходів та вентиляційних каналів. Це мають бути спеціалізовані організації, яким надано дозвіл Територіального управління державної служби з гірничого нагляду та промислової безпеки України, а також підготовлений персонал і необхідне обладнання. Таких фахівців ще називають пічниками. Щоб звернутися по послугу саме до таких організацій, сайт Харківгазу пропонує відкрити нову сторінку зі списком фірм. Однак… сторінку видалено.

Не вдається знайти такий перелік і на сайті ГУ «Держпраці» у Харківській області. Є ще один спосіб — телефон. Проте упродовж трьох днів жоден дзвінок не був успішним. У приймальні, куди телефонував разів зо п’ять, жінка, сказавши, що вона не секретар, російською мовою доскіпливо виясняла суть «маєво вапроса», щоб доповісти начальникові управління Володимирові Рожанському. Питання було геть простим: список фірм пічників. Але ні пан Рожанський, ні жоден з відділів управління, телефони яких постійно мовчали, так і не спромоглися знайти потрібну інформацію. Чи з причин її повної відсутності, чи не розуміючи української мови. А особа із приймальні на п’ятий-шостий дзвінок просто кинула слухавку.

Що ж у такому разі робити пересічному споживачеві газу, до якого прийшли з перевіркою димових та вентиляційних каналів? Як з’ясувати, це справжні пічники, сертифіковані фахівці чи самозванці або й шахраї завітали до твого будинку?

А подібних ходаків розвелося чимало. Як розповів Євген Бабічев, керівник приватного підприємства науково-виробничої фірми «Техносервіс», яка працює із 1968 року і є базовою на цьому ринку послуг та обслуговує половину Харкова, до неї нерідко звертаються споживачі зі скаргами, що не можуть знайти пічників, які взяли гроші, а роботи не виконали у повному обсязі.

«А все тому, що останніми роками політика міської влади призвела до того, що перевіряють димоходи та вентиляційні канали ще й приватні підприємці. Вони ростуть як гриби після дощу, а за якість їхньої роботи ніхто не може поручитися. Трапляються такі горе-фахівці, які навіть не знають розміру цеглини. Як же вони можуть той димохід обслужити, якщо не знають азів, — нарікає Євген Бабічев. — Немає ні адреси, ні телефону цих так званих пічників. Шукай, як кажуть, вітру в полі. Вони не дбають про свою репутацію, а просто заробляють. Не можу сказати, що всі такі, але їх дуже багато. Крім того, з’явилося ще й багато шахраїв, які під виглядом пічників ошукують харків’ян, беруть гроші, виписують фальшиві акти і зовсім нічого не роблять. А коли виникають проблеми, за якими нерідко стоїть безпека людського життя, винуватих немає. Мовляв, самі впустили шахраїв, самі й відповідайте».

Одне слово, тут цілий комплекс проблем, які слід розв’язати. Але на думку керівника Техносервісу, першочерговим було і залишається врегулювання їх на законодавчому й адміністративному рівнях, підвищення спільної відповідальності і пічників і постачальників газу.

«Ви ж розумієте, — міркує Євген Бабічев, — що згідно з документами, які регламентують нашу діяльність, ми зобов’язані перевіряти комин у кожному помешканні принаймні раз на рік. І тільки усунувши усі недоліки, якщо вони є, маємо видати оригінал акта про його справність господарям, а копію відправити у газову компанію. Тільки після цього вона може подавати паливо у той чи інший будинок. Чи знають про це постачальники? Так, але їм нічого не заважає не дотримуватися правил, бо вони заробляють гроші. І їх, на жаль, мало цікавить, що через несправний комин мешканці будинку можуть втратити. І саме тому ніхто не займається обліком таких організацій, як наша. Та це й невигідно. Процес експлуатації надзвичайно трудомісткий, потребує багато часу, знань, умінь, майстерності, досвіду, а коштує копійки».

Саме така ситуація склалася в цьому сегменті ринку послуг і стала сприятливим ґрунтом не лише для розмноження псевдопічників, а й породила армію справжніх шахраїв.

Довелося віддати гроші шахраям

Форуми в інтернеті, ЗМІ рясніють повідомленнями про шахрайські схеми, серед яких не останнє місце посідають перевірки димових та вентиляційних каналів у приватних будинках. Під виглядом пічників до осель з газовим опаленням приходять нечисті на руку ділки і обманом, погрозами відключити газ, використовуючи підроблені посвідчення та печатки, виманюють у людей гроші. Як правило, добирають собі жертв з одиноких літніх людей, пенсіонерів, яким важко з’ясувати, з ким насправді вони мають справу.

Як розповіла пічник із Техносервісу Надія Шморгай, за плечима якої майже два десятиліття досвіду роботи у цій галузі, на її дільниці з 9000 домоволодінь траплялися ошукування довірливих споживачів газу.

«Торік у січні я провела перевірку в одному з будинків, видала належний акт. А у жовтні до цих людей заявились якісь молодики, назвалися пічниками і без жодних перевірок стали вимагати 300 гривень за складання акта. Якби вони були справді пічниками, то знали б, що цю дільницю вже перевірено. Проте до офіційно оплаченої перевірки господарям, наляканим погрозами відімкнення газу, довелося віддати гроші шахраям», — розповідає Надія Шморгай і дуже шкодує, що постраждали її підопічні.

Про шахрайство розповідає і Євген Бабічев, пояснюючи, що з початком опалювальних сезонів, коли перевірка димоходів особливо актуальна, діяльність таких ділків зазвичай активізується. Люди лише згодом розуміють, що їх ошукали.

Як повідомляла місцева преса, широкого розмаху шахрайські схеми набули в Куп’янському та Дворічанському районах, що збурило соціальні мережі. «Люди, які представлялися працівниками газової служби і вимагали гроші за акт перевірки димоходів, поводилися некоректно, погрожували», — зазначають користувачі мереж. І підіймається ціла хвиля обурення роботою пічників. Усіх, проте іноді забувають, що саме пічники-професіонали дбають про збереження здоров’я й життя людей.