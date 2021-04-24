Дострокові пенсії для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах, — принципова позиція уряду. Чинний механізм фінансування дострокових пенсій для тих, хто працює у важких та шкідливих умовах, неякісний та спричиняє проблеми для людей та бізнесу. Уряд пропонує розв’язати цю проблему, змінивши механізм фінансування таких пенсій та запровадивши професійну накопичувальну пенсійну систему для цих працівників. Це такий спосіб фінансування дострокових пенсій, коли люди отримують від роботодавця кошти у власність на свої пенсійні рахунки щомісяця, доки працюють у важких або шкідливих умовах. А потім з накопичених коштів отримують дострокову пенсію, повідомляє Мінсоцполітики.

Неякісний механізм буде змінено

Уряд ухвалив та подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, у якому запропонував зберегти право людей, які працювали у важких і шкідливих умовах, вийти на пенсію достроково і змінити чинний механізм фінансування таких дострокових пенсій на накопичувальний.

Роботодавці не відшкодовуватимуть дострокові пенсії, сплачені людям, які працювали у них в минулому, натомість сплачуватимуть фактично таку саму суму у вигляді підвищеного єдиного соціального внеску за тих, хто працює у шкідливих і важких умовах тепер.

За людей, старших за 35 років, роботодавці сплачуватимуть додатковий відсоток ЄСВ до Пенсійного фонду, а молодшим за 35 років перераховуватимуть на індивідуальні пенсійні рахунки у тому пенсійному фонді, який вони собі оберуть. Обирати можна буде з тих накопичувальних пенсійних фондів, які авторизує Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку для роботи в цій системі.

Тож для працівників, старших за 35 років, нічого не зміниться. Їм дострокові пенсії і надалі виплачуватиме Пенсійний фонд. Але це не відбуватиметься за рахунок інших пенсіонерів, вони не кредитуватимуть бізнес. А Пенсійний фонд не чекатиме, коли надійде відшкодування і чи надійде, а гарантовано матиме ресурс за рахунок підвищеного єдиного соціального внеску, який сплатять роботодавці.

Молодші за 35 років протягом роботи у шкідливих та важких умовах щомісяця отримуватимуть від роботодавця кошти на власні пенсійні рахунки. А потім з накопичених коштів — дострокову пенсію.

Забрати кошти одноразово незалежно від віку можна буде в разі критичного захворювання чи стану здоров’я, набуття інвалідності 1 або 2 груп. Навіть якщо людина пропрацює у шкідливих умовах один-два роки, вона отримає за це кошти, які при виході на пенсію зможе забрати одноразово.

Якщо людина, молодша за 35 років, має більше третини стажу, необхідного для призначення дострокової пенсії за роботу у важких та шкідливих умовах, вона самостійно обере, куди перераховуватиме внески за неї роботодавець — до накопичувальної чи до солідарної системи, і відповідно звідки вона отримає дострокову пенсію — з Пенсійного фонду чи з власного накопичувального пенсійного рахунку в накопичувальному фонді.

Підприємства, які мають заборгованість з відшкодування дострокових пенсій, зможуть розстрочити її сплату до 60 місяців.

Що і кому це дасть

1. Справедлива компенсація людям за роботу в шкідливих умовах без жодних додаткових вимог

Пенсійні накопичення будуть власністю працівника, на які він матиме право навіть не набувши стажу, необхідного для отримання пенсії на пільгових умовах. У такому разі він зможе скористатися ними після виходу на пенсію на загальних умовах.

Отже, працівник отримає справедливу компенсацію за роботу у шкідливих і важких виробництвах навіть протягом нетривалого часу і матиме право на накопичення зокрема в разі ліквідації підприємства-роботодавця, відсутності у нього документів, які підтверджують, що він працював у шкідливих умовах тощо.

2. Інвестиції в економіку

Пенсійні накопичення у професійній пенсійній системі будуть внутрішнім інвестиційним ресурсом, який можна спрямувати на розвиток економіки. За попередніми розрахунками, за перші три роки такий ресурс може становити понад 6 мільярдів гривень.

3. Поліпшення умов праці

Запропоновані заміни стимулюватимуть роботодавців модернізувати виробництва й поліпшувати умови праці, адже це зменшить їхні витрати на фінансування пільгових пенсій.

4. Звільнення державного бюджету від фінансування зобов’язань роботодавців щодо пільгових пенсій

Нині за рахунок держбюджету покриваються недоотримані суми від підприємств із відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою і доставкою пільгових пенсій. За умови зміни механізму відбудеться поступове звільнення державного бюджету від цих видатків до 2046 року.

5. Заміна механізму

Збільшення навантаження на роботодавців не відбудеться, оскільки ті кошти, які вони нині відшкодовують ПФУ за пенсії, призначені на пільгових умовах, у подальшому сплачуватимуть через підвищену ставку ЄСВ за працівників. Відбувається заміна механізму, а не збільшення навантаження. Звичайно, для тих роботодавців, які ухилялись від відшкодування ПФУ сплачених пенсій, навантаження зросте.

Варто знати

Проводили оцінку обсягу необхідного фінансування у цінах 2020 року з держбюджету та від роботодавців на період 2021—2055 років і порівняльний аналіз витрат підприємств відповідно до проєкту закону.

Для держави до 2046 року відбудеться повне звільнення держбюджету від видатків на фінансування пенсій, призначених на пільгових умовах (за умов, визначених чинним законодавством, такі витрати фактично зростатимуть). На перехідному етапі (2020—2045 роки) витрати державного бюджету становитимуть у піковий період 1—1,5 мільярда гривень на рік.

Для роботодавців — витрати на сплату підвищеного розміру ЄСВ в середньому залишаться порівнянними з витратами на відшкодування пільгових пенсій, але відповідатимуть обсягам виробництва. У довгостроковій перспективі видатки зменшаться. На окремих підприємствах може бути і збільшення, і зменшення витрат, що залежить від співвідношення тих, хто працює нині, і пільгових пенсіонерів, які працювали на підприємстві раніше.

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«Урядового кур’єра»