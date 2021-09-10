У прифронтовій Авдіївці на Донеччині після реконструкції відкрили сучасну опорну школу, яка свого часу потерпіла від обстрілів проросійських окупантів

«Підтримка реконструкції та відновлення Авдіївської опорної загальноосвітньої школи №2 стала одним із найамбітніших проєктів взагалі в історії незалежної Литви. У тісній співпраці з Донецькою облдержадміністрацією ми прагнули облаштувати новим обладнанням та створити сучасний освітній заклад із багатьма спортивними майданчиками. Ця вражаюча церемонія надає практичного значення успішної співпраці між нашими країнами. Дружба України та Литви надалі ставатиме все міцнішою», — запевнив під час урочистого відкриття навчального закладу на Донеччині заступник канцлера уряду Литовської Республіки Алмінас Мачюліс, який привітав учителів, школярів, батьків і всіх присутніх від імені прем’єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.

Така промова нашого зарубіжного гостя і партнера зайвий раз підтвердила, що йдеться про подію не міського, обласного і навіть не державного, а міжнародного масштабу. Бо до неї причетні відразу три країни: Україна та Литва, які разом відбудували школу. Та ще окупаційні війська РФ, бо обстрілявши свого часу кілька разів навчальний заклад, завдали йому чималих руйнувань і пошкоджень.

Довгоочікувана для всіх подія

Під приціли важкої зброї проросійських незаконних збройних формувань приміщення ЗОШ №2 в Авдіївці спершу потрапило взимку та навесні 2015 року під час загострення боїв на підступах до міста. Тоді там зафіксували кілька прильотів снарядів. А в лютому 2017-го російські найманці ще потужніше гатили по місту. Серед мішеней для 120-міліметрових мін та інших снарядів опинилася й школа, де тоді (зверніть увагу) працював пункт видачі гуманітарної допомоги, яку привезли до прифронтової Авдіївки міжнародні партнери. Під час цього обстрілу загинули двоє людей, ще кілька отримали поранення, а шкільне приміщення знову зазнало пошкоджень.

Після руйнувань від агресивного «рускава міра» школа потребувала масштабної реконструкції, до якої приступили вже після припинення активної фази бойових дій поблизу міста. Роботи розпочалися влітку 2018 року, проте, на жаль, через недобросовісність окремих підрядників попередні графіки завершення капітального ремонту неодноразово зривалися. А суттєве оновлення навчального закладу і відкриття його 1 вересня відбулося завдяки державній програмі «Велике будівництво», в межах якої нарешті вдалося реалізувати цей масштабний проєкт.

Загальна вартість ремонту та реконструкції опорної ЗОШ №2 становить 113 мільйонів гривень. Близько мільйона євро зокрема на облаштування спортивного майданчика, оновлення харчоблоку тощо перерахувала донеччанам Литовська Республіка. А основні витрати — понад 70 мільйонів гривень надали з обласного бюджету. «Сьогодні на Донеччині 479 шкіл відкривають свої двері для учнів, а понад 14 тисяч учнів ідуть уперше до шкіл у нашій області. І я добре розумію, що для Авдіївки це велика подія», — наголосив під час свята першого дзвоника голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

У постійному фокусі уваги

В Авдіївській опорній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відтепер освіту здобувають 529 місцевих дітей, для навчання яких створили чудові умови. Адже під час тривалої реконструкції повністю замінили внутрішні мережі водопостачання, каналізації, освітлення, вентиляції, теплопостачання. Використовуючи найсучасніші технології, два корпуси вкрили новенькою покрівлею, приміщення навчального закладу утеплили надійними матеріалами, встановили теплозберігаючі вікна, облаштували ефективну систему пожежної сигналізації, провели благоустрій прилеглої території. Поруч є спортивні та ігрові майданчики: легкоатлетичний, для великого тенісу та маломобільних груп населення і осіб з особливими потребами.

Школа нагадує нову копійку не тільки зовні. Безпосередньо в класах і кабінетах змонтували сучасні меблі і прилади, офісне, аудіовізуальне, комп’ютерне, цифрове вимірювальне та інше обладнання. Кожен клас обладнано мультимедійними дошками, проєкторами, акустичними колонками, а у двох комп’ютерних класах достатнього відповідної техніки для всіх учнів. Сучасні новації до послуг дітей і в спеціалізованих кабінетах хімії та фізики: усі парти мають спеціальне покриття, що захищає меблі від потрапляння на них хімічних речовин під час дослідів.

«Хочу наголосити, що Донеччина перебуває в постійному фокусі уваги Президента України та уряду. Також, безумовно, велика подяка нашим партнерам — уряду Литовської Республіки та міжнародним організаціям, які взяли участь у розбудові цього найважливішого об’єкта», — нагадав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який взяв участь у святі першого дзвоника в Авдіївській опорній ЗОШ №2.

Також міністр підтвердив той факт, що Донецька область минулого року стала лідером у виконанні планів програми «Велике будівництво». А вже у 2021-му в рамках проєкту реалізовують ще 34 об’єкти соціально-економічної сфери. До речі, саме завдяки цій програмі до 1 вересня нарешті вдалося завершити довготривалий ремонт школи і у місті Новогродівка.

Реконструкцію приміщення навчального закладу розпочали ще в 2017 році. Прикро, та після демонтажних робіт споруда перетворилася на безнадійний довгобуд. Далі були відмова від шахраюватих підрядників, тендер і пошук нових виконавців робіт, слідство у справі про привласнення бюджетних коштів, чергове перенесення строків відкриття школи та перехід цього об’єкта з програми «Оновлена Донеччина» до програми «Велике будівництво». Капітальний ремонт Новогродівської ЗОШ №7 обійшовся в понад 81 мільйон гривень. За ці кошти будівельники суттєво утеплили приміщення, провели заміну внутрішніх мереж постачання води, тепла та електроенергії, змонтували нове обладнання в їдальні та майстерні, завершили інші роботи. І нині учні школи та вчителі вже встигли оцінити ці якісні зміни.