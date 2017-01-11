По закінченні новорічних і різдвяних свят ті області України, які найбільше потерпали від снігової негоди, поступово оговтуються. Хоч на деяких ділянках рух автотранспорту й залишається обмеженим. Більшою мірою це стосується південних регіонів.

Станом на вчорашній ранок автомобільних заторів унаслідок ускладнення погодних умов на території країни зафіксовано не було. Прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що до розчищення автодоріг на території України залучено 1547 одиниць техніки та 2248 осіб. Загалом ситуація в тих областях, де було ускладнення погодних умов, нині стабільна і перебуває під контролем відповідних служб. Про це Президентові Петрові Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Приміром, у Миколаївській області ускладнено проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району. А про перебіг подій на Одещині й Прикарпатті читайте в матеріалах власних кореспондентів «Урядового кур’єра».

Фахівцям є що протиставити стихії

Учора погожа зимова днина — мороз і сонце дуже контрастувала з негодою, що вирувала в Одесі та на її околицях лише кілька днів тому. Втім, вже на сьогодні синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Фахівці прогнозують заметіль і північно-східний вітер 15—20 м/с. Однак до кінця тижня очікується поступове підвищення температури, яка найближчими вихідними вже може сягати +5 градусів. Тож надалі небезпеку становитиме переважно ожеледиця. А ось пік снігової негоди, вже, схоже, минув.

Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомляє, що на дорогах державного й регіонального значення заторів не зафіксовано. З 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса — Рені та Одеса — Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград — Платонове.

На жаль, під час натиску стихії жертв уникнути не вдалося. На півдні Одещини, неподалік міста Кілія, на смерть замерз 21-річний прикордонник, що вирішив пішки піти до родичів у сусіднє село. Тієї самої ночі — з 7 на 8 січня — з причин, не пов’язаних із обмороженням, загинув працівник служби автомобільних доріг. Сталося це під селом Спаське Татарбунарського району під час операції з порятунку людей зі снігових заметів.

На цій ділянці траси у сніговий полон потрапили півсотні машин. Загалом на дорогах області рятувальники витягли із заметів 262 автомобілі та 5 автобусів. Допомагали постраждалим не лише ті, хто має це за прямий службовий обов’язок. Скажімо, одеські волонтери організували своєрідну рятувальну операцію, під час якої вагітну жінку з відрізаного негодою села було доправлено до лікарняного закладу в обласному центрі. Житель уже згаданого села Спаське Іван Гнєздилов надав притулок у власному будинку 13 людям, чиї авто застрягли неподалік.

Автодорожньому колапсу в області спробували протиставити залізницю. Доки автошляхи були закриті, між Одесою та Ізмаїлом курсував додатковий потяг з восьми вагонів.

Чимало клопотів завдали одеситам і жителям області проблеми із системами електро- та водопостачання. Через негоду в області було знеструмлено 24 населених пункти. У темряві кілька днів довелося просидіти й сім’ї Івана Гнєздилова та порятованим ним мандрівникам. Станом на 10 січня електрики не було лише в одному селі Ізмаїльського району. Ще більше клопоту, ніж брак струму, завдала аварія на теплотрасі, яка позбавила опалення, серед інших будинків ще й військовий госпіталь і тубдиспансер. На щастя, і цю проблему вдалося розв’язати. Під час ремонту рятувалися додатковими приладами електрообігріву.

Попри всі проблеми, одесити не пропустили цю нечасту для них нагоду — побавитися снігом. 8 січня, коли стихія ще вирувала, в парку Перемоги дві команди по 20 учасників провели таку собі снігову битву. Через сильний мороз, кажуть очевидці, сніжки ліпилися погано. Але з точки зору безпеки це був лише плюс.

Нині до такої битви, в якій неодмінно перемагає дружба, готується молодь селища Котовського — спального району в північній частині міста.

Туркомплекси відкрили зони вільного катання

Після різдвяних морозів і хуртовин зима на Івано-Франківщині повернула на теплу перерву. Сніг лежить лагідний і тихий. Проте загроза сходження снігових лавин у Карпатах залишається високою, застерігають синоптики. До масштабних спонтанних обвалів на гірських схилах можуть призвести навіть незначні струси. «Тому наша служба застерігає туристів від необачних дій і рекомендує утриматися цими днями від походу в гори», — зауважує виконуюча обов’язки начальника прес-служби управління ДСНС України в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

Але сніг туристам в особливу радість. Численні туристичні комплекси Прикарпаття організували зони вільного катання — на всіх видах пересування гірськими схилами для всіх вікових груп.

Для когось мороз і снігопади — веселий активний відпочинок, для когось — важка робота в екстремальних умовах. Працівникам пожежно-рятувальної служби області цими днями неодноразово доводилося виїжджати на екстрені виклики: витягувати автомобілі, що застрягали у заметах, доставляти хворих до карет швидкої допомоги, а то й до лікарень. Щодоби було по кілька десятків таких викликів. Серед ночі рятувальники з гірського Верховинського району за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального троса перевозили рейсовий пасажирський автобус через Кривопільський перевал, скутий ожеледицею.

Тож негоду і люті морози Івано-Франківська область перебула без особливих пригод і надзвичайних випадків. Щоправда, зареєстровано чимало обморожень. Потерпілим вчасно надано кваліфіковану медичну допомогу. Для запобігання переохолодженню, обмороженню жителів і гостей області й надання відповідної допомоги в усіх районах підготовлено та обладнано 63 пункти обігріву. Крім того, до миттєвого розгортання готові ще 18 мобільних пунктів Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Обласний міжвідомчий оперативний штаб щодо реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період працює цілодобово. «Забезпечено взаємодію спеціалізованих служб цивільного захисту, які укомплектовані особовим складом, технікою, створено необхідний запас пально-мастильних і матеріальних ресурсів», — зазначає голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук.