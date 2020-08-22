Виставка квітів «Мульт-ленд», яка відкрилася минулого тижня на Співочому полі в Києві, відразу привернула увагу численних відвідувачів та засобів масової інформації. Що особливого, запитаєте. Так, квіти! А ще — відомі мультиплікаційні персонажі: Angry Birds, Білосніжка та семеро гномів, Аладдін, Жасмин і Джин, Посіпаки, Міккі Маус, герої підводної історії «У пошуках Немо» та «Книги джунглів», чарівні феї, Рапунцель і цікавинка виставки великий і неповторний зелений Шрек.
Ідея показати на Співочому полі мультики з’явилася ще навесні, розповів в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король. Над створенням виставки стали працювати місяць тому. Спочатку виготовляли металеві конструкції для об’ємних 3D-фігур, підбирали інертні матеріали. «Ми використали деревину, лозу, глину. Понад 200 працівників наших підприємств чаклували над «Мультлендом». Мультфільми люблять усі, адже вони яскраві, позитивні, добрі. І нам усім потрібні такі емоції», — поділився посадовець із журналістами.
Для створення десяти історій цієї виставки столичні підприємства з утримання зелених насаджень посадили більш як 300 тисяч квітів. Деякі скульптури заввишки понад 5 метрів. А коли словами важко описати, то ліпше побачити на власні очі. На території виставки працюють фотозони, майстер-класи, ігрові зони для дітей тощо. Виставка триватиме до 13 вересня.