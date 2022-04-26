Трудовий колектив чернівецького ТОВ «АЕУ» працює і за себе, і за 63 своїх робітників, які захищають Батьківщину на фронті

Пригадую травень 2016 року, коли на території заводу «Гравітон» у Чернівцях запрацювало нове підприємство ТОВ «АЕУ» (Аутомотів Електрік Україна). Це мало дуже велике значення для найменшого за кількістю населення в нашій державі й далеко не промислового обласного центру. Таких розмірів підприємств із виробництва електрокабельної продукції для автомобілів, у яке засновник міжнародна компанія Prettl (Штудгарт, Німеччина) інвестувала 80 мільйонів гривень, на Буковині ще ніколи не було. Тому на завод покладали великі надії й керівництво міста, і Чернівецької області, сподіваючись, що в майбутньому він забезпечить роботою сотні городян.

«Ти заробляєш! Ти вдома! Тебе цінують»

Так і сталося: один заводський корпус із кількома лініями з виготовлення схемних електричних джгутів до різних типів двигунів автомобілів розрісся нині до найбільшого в Європі підприємства групи заводів Prett. У компанію входить п’ять заводів у Старому світі, серед них у місті Кам’янці-Подільському Хмельницької області — ТОВ «Преттль Кабель Україна».

ТОВ «Аутомотів Електрік Україна» працює вже п’ять років, випускаючи кабельно-провідникові джгути для автомобілів. Без них неможлива експлуатація новітніх дизайнових реплікацій моделі 50-річної давності, передньопривідних тридверних автомобілів малого класу Fiat-500, що свого часу були успішними на авторинку і стали культовими.

Нині в Чернівцях працює у позмінному графіку понад 1200 осіб — завод упевнено тримає позицію лідера з працевлаштування в області. Люди отримують стабільну зарплату, повний соціальний пакет, медичний супровід на виробництві, безплатне довезення на роботу і з роботи, доплату за харчування, безоплатне користування фітнес-залом. Вони працюють у глобальній компанії Prettl.

— Гасло підприємства «Ти заробляєш! Ти вдома! Тебе цінують», — розповідає генеральний директор ТОВ «Аутомотів Електрік Україна» та ТОВ «Преттль Кабель Україна» Пітер Фадігаті, — не лише мотиваційний чинник для наших робітників. Воно виконує, сказати б, роль, яка гуртує: стати членом сім’ї АЕУ почесно та престижно для жителів обласного центру q навколишніх районів. Бо крім уже перелічених виробничих гарантій, зокрема оплати праці, яка становить в середньому 10 тисяч гривень, комфортних та приємних умов, наші працівники мають змогу кар’єрного зростання. Велике підприємство — великий простір для розвитку: виробництво постійно розширюється, втілюємо нові проєкти, з’являються нові вакансії, відбуваються посадові зміни. Тому чимало жителів Чернівецької області, влаштувавшись до нас на роботу, приводять рідних і друзів, за що, до речі, отримують премію.

Війну ніхто не скасовував

І це, завважте, під час повномасштабної кровопролитної війни в Україні. Бойові дії на сході, півночі та півдні нашої держави, звісно ж, внесли значні корективи в роботу підприємства. Якщо раніше тут виробництво безперебійно працювало по вісім годин у дві зміни (чергували по чотири дні та два вихідні, то тепер — 10 годин — три через три сім днів без вихідних). Це, як зазначила начальник відділу персоналу заводу Мар’яна Пацарнюк, для того, щоб утримати виробіток, який був до війни, адаптувати графік роботи до сучасних реалій, трохи змінити виробничі процеси.

— Замість тих 63 осіб, які пішли на фронт захищати Батьківщину, нам довелося найняти на роботу додатково ще понад 100 людей, аби максимально заповнити денну зміну, — продовжує пані Мар’яна. — Тому задіяли навіть те виробниче обладнання, яке до війни не працювало, бо в ньому не було потреби. Тож випуск продукції зріс.

Із нашими фронтовиками постійно підтримуємо зв’язок. Багато хто служить у найгарячіших точках. Один, на жаль, перебуває в полоні. Контактуємо з родинами наших вояків, намагаючись морально й матеріально підтримати дружин, матерів, сестер, дітей тих, хто воює. По-перше, хлопців призвали до війська із заводу, отже вони мають право на отримання гарантованого середнього заробітку та збереження їхнього робочого місця. По-друге, підприємство взяло на себе обов’язок підтримувати матеріально і хлопців, їхні сім’ї.

— Наш інвестор вважає, що за Україною майбутнє, — додає Пітер Фадігаті, — тому навіть у такий складний і не зовсім сприятливий для бізнесу час у Prettl grоup прийняли рішення із квітня 2022 року підвищити заробітну плату на обох українських підприємствах. У загальному для майже 2000 працівників. А щоб з новачків, які приходять на підприємство без попередньої підготовки, підготувати кваліфікованих робітників, що могли б самостійно продуктивно працювати й добре заробляти, потрібно від трьох до шести місяців. Тож кожному з них пропонуємо 30-денне оплачуване стажування під наглядом досвідчених працівників.

До речі, компанія Prettl grоup прагне, щоб підприємство не зупинялося в розвитку навіть у період війни. У плани інвестора не входить перенесення виробництва в інше місце. Навпаки, він готовий ризикувати, створюючи нові робочі місця, дбаючи про безпеку своїх працівників. На щастя, Чернівці — це місто, яке поки що гарантує це.

Переїжджають на захід Переїжджають на захід

До слова, безпечність Буковини робить цей український регіон ще й інвестиційно привабливим. У Чернівці переїхали вже 34 підприємства з інших міст України, в яких через бойові дії не можна працювати. Чернівецький міський голова Роман Клічук заявив, що багато підприємств уже уклали угоди, тривають переговори про їхній переїзд на Буковину.

— Вони переїжджають з обладнаннями і здебільшого з персоналом. Робимо все, щоб їм було комфортно і вони залишилися в нас і в післявоєнний час, — зазначає Роман Клічук.

А виконувач обов’язків директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Валентин Дунаєвський додає, що на Буковині намагаються створити умови передусім для тих компаній, які виготовляють одяг і текстиль, пластмасові вироби, декоративне олово, медикаменти, продукти харчування й розробляють програмне забезпечення. Такі, зокрема підприємства з очищення води, виробники меблів, автоматичних камінів та ІТ-компанії вже прямують у Чернівецьку, Вижницьку, Хотинську та Сокирянську громади.

— Якщо все вдасться, то наш край матиме 2 тисячі нових робочих місць, — каже Валентин Дунаєвський.

Доки ж ці плани буде реалізовано, економічну стабільність в обласному центрі намагаються тримати такі підприємства, як ТОВ «АЕУ». У першому, позначеному страшною війною кварталі 2022 року, завод сплатив податків до всіх бюджетів у сумі 16,5 мільйона гривень. Сотні працівників підприємства, задіяних у виготовленні джгутів, добре розуміють, що від їхньої злагодженої роботи залежить і ситуація на фронті. Тому робота тут іде дисципліновано, чітко за графіком. ТОВ «АЕУ» працює із закритим виробничим процесом, характерним для закордонних заводів такого типу з інноваційними технологіями, сучасним обладнанням.

— Звісно, плануємо свою роботу на перспективу, — робить наголос на кожному слові генеральний директор. — Цього року, наприклад, продовжуємо інвестувати в людей, проводячи тренінги для персоналу. Шукаємо нових партнерів для бізнесу, щоб після закінчення війни заводи могли розвиватися. Для цього є всі передумови: вільні виробничі площі, робоча сила, сприятлива для бізнесу атмосфера. Допомагаємо фронту: для одного з молодих робітників родом з Герцаївського району Чернівецької області, який керував бригадою, зібрали нещодавно кошти й закупили амуніцію. У цій акції взяли участь навіть ті працівники, які особисто не знали хлопця. Амуніцію для воїна передали на фронт через волонтерів.

До речі, благодійністю на заводі керує виконавчий директор підприємства Михайло Демошко. Він створив волонтерський рух «Воля», члени якого опікуються заводчанами, які воюють на фронті, мають добрі контакти з іншими волонтерськими організаціями, зокрема закордонними, які надсилають у Чернівці гуманітарну допомогу. Днями «Воля» відправила вантажі до міст Миколаїв та Охтирка.

Наша розмова добігала кінця, і Пітер Фадігаті несподівано українською (до цього спілкувалися англійською через перекладача) сказав: «Разом ми сила, разом переможемо! Слава Україні!» Я звично відповів: «Героям слава!» Стало тепло й приємно на душі.